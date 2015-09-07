Fiat привезет в Россию конкурента Mitsubishi L200

FCA планирует в следующем году начать в России продажи новой модели. Компания рассчитывает вывести на рынок пикап Fiat, который станет конкурентом Mitsubishi L200. Автомобиль будет построен в сотрудничестве с японской компанией.

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Компания FCA готовит новую модель для российского рынка. Автопроизводитель готов выйти в сегмент пикапов. Автомобиль будет построен в сотрудничестве с Mitsubishi и появится в России в 2016 году.

По словам руководителя марки Fiat Professional Валентино Мунно, это абсолютно новый автомобиль. Пикап грузоподъемностью около тонны станет одной из ключевых новинок компании в следующем году и будет играть в одном сегменте с Mitsubishi L200.

Г-н Мунно не уточнил технические детали новинки, пояснив, что более подробная информация о модели будет известна позднее.

Также представитель компании отметил, что компания наблюдает небольшое улучшение спроса в сегменте легких коммерческих автомобилей. «По итогам первого полугодия мы достигли дна (по легкой коммерческой технике)», — сказал он.

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей под маркой Fiat за 7 месяцев 2015 года упали на 48%, до 2,2 тыс. штук.