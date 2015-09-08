«Группа ГАЗ» представила новые модели коммерческой техники

«Группа ГАЗ» выкатила несколько новых моделей на выставке коммерческого транспорта в Москве. Автопроизводитель показал цельнометаллический фургон «ГАЗель Next», грузовик «Урал Next» с двухрядной кабиной, седельный тягач «ГАЗон Next», автобус «Вектор Next», низкопольный автобус среднего класса, а также дизельный двигатель ЯМЗ-530 стандарта Евро-5. Новые модели предназначены для российского и зарубежных рынков.

«ГАЗель Next»

«ГАЗель Next»

«Группа ГАЗ» расширила модельный ряд коммерческой техники. Автопроизводитель впервые показал цельнометаллический фургон «ГАЗель Next» в трех вариантах — грузовой, грузопассажирский, микроавтобус. Компания отмечает, что ранее в этом сегменте были представлены только зарубежные производители.

Объем грузового отсека фургона вырос по сравнению с прошлыми моделями «ГАЗели» на 30%, до 13,5 куб. м, а длина перевозимого груза может теперь достигать 5 метров.

Грузопассажирский вариант «ГАЗели Next» способен перевезти до 9,5 куб. м груза и семь человек, второй ряд кресел трансформируется и позволяет организовать спальное место. Микроавтобус с высотой салона 1,9 м может перевозить до 16 пассажиров. Все версии цельнометаллических автомобилей «ГАЗель» нового поколения изготовлены из оцинкованной стали. Запас хода увеличен за счет нового топливного бака объемом 80 литров. Компания внесла изменения в заднюю подвеску для улучшения устойчивости и плавности хода и использовала амортизаторы Mando.

«Группа ГАЗ» применила на новой модели дистанционный привод коробки передач Atsumitec Toyota Tsusho, а усилители рамы позволили повысить прочность и надежность конструкции. Цельнометаллические версии созданы на базе шасси бортового автомобиля, который выпускается с 2013 года. Фургоны и микроавтобусы «ГАЗель Next» будут оснащены дизельными двигателями Cummins ISF 2.8 и бензиновыми Evotech 2.7.

Обивка боковых стен фургона «ГАЗель Next» сделана из ДВП, а напольное покрытие — из водостойкой и износостойкой «морской» фанеры. Такелажные петли позволяют удобно и надежно фиксировать груз.

Среди новых моделей компании, представленных на выставке, и модификации «Соболь Бизнес» — полноприводный грузопассажирский фургон на базе ГАЗ-22177 и промтоварный фургон ГАЗ-2752. Версия 4x4 получила подключаемый полный привод, блокируемый дифференциал заднего моста, понижающую передачу, большие ходы подвески, высокий клиренс.

«Соболь Бизнес»

«Соболь Бизнес»

Компания также впервые показала седельный тягач «ГАЗон Next», который может перевозить до 10 тонн груза объемом от 50 до 80 куб. метров. Двигатель ЯМЗ-534 доработан с учетом увеличенной полной массы, крутящий момент — 780 Нм. Кроме того, улучшили охлаждающую систему, усилили коробку передач и доработали ведущий мост, а также применили пневматическую заднюю подвеску.

Автопроизводитель представил на автошоу и «Урал Next» с двухрядной кабиной на 7 человек. «В машине удалось совместить легендарную проходимость миасского внедорожника с современным уровнем комфорта и надежности, а за счет использования кабинного модуля „ГАЗели Next“ сохранить невысокую цену», говорится в сообщении компании. На выставке представлены и новые образцы спецтехники на базе «Урала Next»: автомобиль со съемной цистерной, автокран грузоподъемностью 25 тонн и вахтовый автобус.

Урал Next

Представители Группы выкатили на стенд марки автобус «Вектор Next» и новый низкопольник среднего класса, собранный на Ликинском автобусном заводе. Новый автобус может перевозить до 75 пассажиров. Мощность двигателя ЯМЗ-530 составляет 210 л.с., модель оснащена «автоматом» и мостами ZF.

Президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин рассказал журналистам, что падение рынка легких коммерческих автомобилей в России в этом году может достигнуть 40%, а продажи легких коммерческих автомобилей GAZ сократятся на 20%. «Пока никаких сигналов, говорящих о стабилизации, нет. Рассчитываем продать около 66 тыс. „ГАЗелей в 2015 году с учетом экспорта“, — сказал он.

Топ-менеджер пояснил, что основные проблемы у Группы возникают в сегменте автобусов из-за сокращения закупок техники муниципалитетами. Также он рассказал, что израсходованы все средства по госпрограмме утилизации. «Ждать нечего. Денег нет», — прокомментировал господин Сорокин ожидания потребителей по возобновлению скидок по госпрограммам поддержки российского авторынка.

Продажи легкой коммерческой техники «Группы ГАЗ» за 7 месяцев 2015 года упали на 26%, до 27,5 тыс. штук.