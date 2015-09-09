Дети сбежали из садика, чтобы купить Jaguar

В Магнитогорске двое мальчиков из старшей группы, устроив подкоп под забором, ушли из детского сада. Они направились в ближайший автосалон, чтобы приобрести понравившуюся им иномарку.

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В Магнитогорске во время прогулки двое детей сбежали из детского сада. Произошло это 28 августа, но стало известно лишь недавно. Мальчики пролезли через яму под забором, которую заранее выкопали пластиковыми лопатками. Воспитательница только через полчаса хватилась пропажи детей. Беглецы направились в ближайший автосалон, чтобы «купить» Jaguar, но поскольку денег у них не было, они просто остановились перед витриной и стали разглядывать автомобили. На счастье их заметила проезжавшая мимо девушка, которая, узнав, в чем дело, посадила малышей в автомобиль и доставила в ближайшее отделение полиции.

Воспитательницу, не уследившую за своими воспитанниками, уволили, сообщают местные СМИ.