Cadillac отзывает во всем мире более 120 тысяч ATS

121 тысяча седанов Cadillac ATS, проданных во всем мире, попала под отзыв из-за потенциального возгорания в системе обогрева заднего стекла. Это уже второй крупный отзыв данной модели за последние месяцы.

2016 Cadillac ATS-V Sedan

General Motors официально объявил о начале всемирной сервисной кампании в отношении премиум-седана Cadillac ATS 2013–2016 модельных годов. Как пояснили в пресс-службе производителя, отзыву подлежит приблизительно 121 тысяча автомобилей, причем за пределами США из них было продано порядка 24 тысяч штук. Из-за производственного дефекта седаны могут загореться; уже известно о четырех таких случаях, пострадавших и погибших нет.

GM провел внутреннее расследование всех четырех инцидентов и выяснил, что причина во всех случаях кроется в системе обогрева заднего стекла, проводка которой проходит в одной из задних стоек автомобиля. Дефектный концевой зажим вызывает перегрев в электрическом контуре, при его продолжительной эксплуатации это чревато возгоранием. Пожар начинается в задней стойке со стороны водителя.

Для починки дефектных ATS замены деталей не потребуется: дилеры просто установят обновление программного обеспечения, которое отключит режим автоматического срабатывания дефростера. После этого, чтобы оттаять заднее стекло, обогреватель придется включать вручную. Когда сервисная кампания доберется до России, где Cadillac ATS недавно подорожал с 1,7 до 2,1 млн рублей, пока не сообщается. Напомним, что в июле автомобили этой модели уже отзывались из-за самопроизвольного срабатывания люка в крыше.