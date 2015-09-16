Citroen Cactus M продлил лето во Франкфурте

Компания Citroen провожает ушедшее лето «пляжным» концептом Cactus M. Вместительный и проходимый кабриолет-вседорожник создан специально для любителей отдыха у воды.

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Главный шоу-стоппер стенда компании Citroen — концепткар Cactus M. По сути он представляет собой открытый вариант уже известной модели, навеянный французским дизайнерам известным некогда утилитарным Citroen Mehari с пластиковым кузовом, который выпускали в 1968–1988 гг. Многие, вероятно, помнят тот автомобиль по комедиям о французских полицейских. Нынешний кабриолет, в отличие от того простенького Mehari, выглядит куда богаче и, разумеется, начинен самыми современными мультимедийными устройствами.

При создании М-версии конструкторы Citroen не ограничились простой ликвидацией жесткой крыши. Автомобиль получил более легкие рифленые двери из пластика и толстую дугу безопасности сзади, которая одновременно используется как опора для крепления различного спортивного инвентаря.

Сама крыша, кстати, решена крайне необычно: после снятия с креплений мягкий тент превращается в двухслойную палатку. Сиденья в Cactus M обтянуты неопреновой тканью, из которой делают гидрокостюмы для дайверов, серферов и других водников, а в полу машины есть специальные отверстия, пропускающие воду. Любопытно заметить, что знаменитые speed bumps — надувные подушечки, смягчающие удар, которые были визитной карточкой концепта Cactus, — на новой модели отсутствуют.

О серийном воплощении Cactus M в Citroen не говорят, хотя немного раньше глава компании Линда Джексон упоминала, что планы по возрождению Mehari существуют. В таком случае концепт мог бы стать отличной отправной точкой для современного пляжного автомобиля.