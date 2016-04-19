Главные премьеры Франкфурта-2015: блеск паркета

Распахнул свои двери для журналистов 66-й по счету международный автосалон в деловой столице Германии — Франкфурте. Производители традиционно показывают здесь как серийные новинки, которые выедут на улицы уже завтра, так и свои заявки на будущее в виде концептуальных наработок. Представляем вашему вниманию краткий обзор ключевых премьер IAA 2015.

В России свирепствует кризис автомобильного рынка: за восемь месяцев продажи обрушились более чем на 33,5%. А европейцам можно лишь позавидовать — сбыт новых машин в Старом Свете стабилен. Под софитами престижного автосалона во Франкфурте нашлось место для самых разных новинок, однако тенденция налицо: первую скрипку на выставке играют автомобили типа SUV, которые великолепно чувствуют себя под сенью старушки Европы и продолжают набирать популярность. Увы, почти все они — плоды всепроникающей унификации.

Кроссоверы правят балом

Без преувеличения, главнокомандующий SUV-парадом — великан Bentley Bentayga. Фольксвагеновский лакшери-бренд не замалчивал разработку, а активно афишировал прототип в тизерных и презентационных видеороликах. На последнем автомобиль продемонстрировал рекордные для серийного кроссовера 301 км/ч. Неудивительно: под капотом мотор мощностью 608 л.с. — W12 6.0 TSI с двумя турбонагнетателями. Платформа первого вседорожника в истории марки — всефольксвагеновская MLB второго поколения с продольным расположением силового агрегата. Она же у Audi Q7, она же у новой «четверки», она же…

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Bentley Bentayga

Грустно и неаутентично? Зато детищу Туманного Альбиона, взращенному на немецкой инженерии, есть на что рассчитывать не только в падком на роскошь Китае, Арабских Эмиратах и США, но и в Старом Свете, где продажи больших премиальных SUV за первое полугодие выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А значит, вовремя подоспел и Jaguar F-Pace, плод первого опыта марки на поприще создания престижного «проходимца». Внешние изменения относительно концепта C-X17 двухлетней давности минимальны. Новичок станет третьим «Ягуаром» с алюминиевым шасси iQ[Al] после XE и XF второго поколения.

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Jaguar F-Pace

Сопоставимый прирост отмечается и в сегменте небольших паркетников, представленном автомобилями типа Nissan Qashqai. Сюда заявится с иголочки новый Kia Sportage, делящий «тележку» с колесной базой 2670 мм (на 30 мм больше, чем у предыдущего поколения) с Hyundai Tucson. Кроме подтянувшегося уровня комфорта и увеличившегося запаса внутреннего пространства «кореец» интересен спортмодификацией GT Line и 177-сильным наддувным мотором «один и шесть», состыкованным с 7-ступенчатым преселективным «роботом» с двумя сцеплениями.

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Kia Sportage

Недобро косится на азиатского конкурента «местный» Volkswagen Tiguan второго поколения. Дизайн, судя по предварительным шпионским фотографиям, удался, да и «начинка» не подкачала: паркетник переехал на переднеприводное модульное шасси MQB. «Тележка», по некоторым данным, обошлась концерну в 60–70 млрд евро, и теперь фольксвагеновцы применяют ее на всех возможных автомобилях, дабы отбить траты. Продвигают свое переднеприводное шасси UKL и баварцы, причем на неожиданном носителе — компактном паркетнике BMW X1 второго поколения. А ведь прежде он был уникумом своего сегмента и располагал продольным расположением силового агрегата.

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BMW X1

Тема купе в кросс-формате скоро получит активное развитие по всем фронтам. Вслед за BMW X4 устремится Mercedes-Benz GLC Coupe, который к мотор-шоу во Франкфурте не поспеет (пока что широкой публике представят обычный GLC), зато прибудет концепткар Mazda Koeru, предвещающий серийную CX-4 с покатой кормой. Шоу-кар SsangYong XLV-Air — суть субкомпактный паркетник Tivoli с семью посадочными местами — вот-вот превратится в товарный автомобиль. Закамуфлированный прототип уже мелькал на дорогах общего пользования. А вот концепт Audi e-tron quattro с электрической силовой установкой и габаритами между Q5 и Q7 доберется до дилерских центров в серийном статусе под названием Q6 только к 2018 году. Запас хода, как ожидается, превысит 500 км, а динамика разгона не оставит шансов практически никому из конкурентов.

Атака на гольф-класс

В размерный класс C, монополизированный Volkswagen Golf (в прошлом году европейский бестселлер разошелся полумиллионным тиражом), рвутся новые игроки. Опелевцы выставят необычайно красивую Astra пятого поколения, заметно сбросившую вес.

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Opel Astra

Еще один конкурент всемогущего «Гольфа» приедет из Франции — на стенде Renault сорвут покрывало с повзрослевшего Megane четвертой генерации на модульной платформе CMF с задней полузависимой подвеской. Здесь же дебютирует семейство Talisman, провожающее хищным взглядом старожила Laguna и более крупный японско-корейский Latitude.

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Renault Megane

Гольф-класс остался интересен премиалам. Прежде здесь разыгрывали карту BMW со своей «единичкой» и Audi A3, но недавно за стол к ним подсел Mercedes-Benz A-класса третьего поколения, без приглашения пришел BMW 2-й серии Active Tourer, а теперь и Infiniti не без помощи «трехлучевой звезды» подтянулась.

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Infiniti Q30

Шоу-кар Q30 за последние два года прошел путь от выставочного образца до товарной модели. В его основе переднеприводное шасси от А-, B-класса, CLA и GLA. Моторы и 7-ступенчатый преселективный «робот» тоже немецкие.

Мимо них не пройти

Вкратце пробегаясь по другим размерным классам, нельзя не отметить прибытие на мотор-шоу новейшей BMW 7-й серии на передовой платформе CLAR.

На стенде Audi состоится живой показ долгожданной свежей Audi A4. Полностью новый автомобиль обрел ряд интересных девайсов, среди которых так называемый виртуальный кокпит, или, проще говоря, цифровую панель приборов диагональю 12,3 дюйма.

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Audi A4

Компания Suzuki, которая начала перелопачивать модельную линейку, покажет новый Baleno — хэтчбек размерного класса B, воплотившийся в серийный автомобиль из женевского концепткара iK-2.

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Suzuki Baleno

Симпатичная пятидверка померкнет на фоне земляка, Toyota Prius четвертого поколения со стилистикой в духе водородомобиля Mirai. Гибрид анимешного вида остался при кузове хэтчбек и несет в себе новую модульную платформу TNGA, однако стандартную возможность подзарядки тяговой АКБ от внешнего источника так и не обрел.

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Toyota Prius

Турбонаддувные истребители — на вылет!

На престижном европейском мотор-шоу по традиции великолепно чувствуют себя разномастные суперкары, и вот они-то сродни глотку свежего воздуха в нынешней прагматичной автоиндустрии, сфокусированной на сокращении издержек. А ведь турбоистерия проникла и сюда, причем расцвела поистине буйным цветом самых ярких оттенков. Позади кокпита родстера Ferrari 488 Spider стоит 3,9-литровая «восьмерка» с двумя турбонагнетателями, развивающая 670 л.с. и 760 Нм — на 100 «кобыл» и целых 220 Нм больше, чем у предшествующего 458 Spider. Porsche 911 Carrera и Carrera S — вот неслыханное событие! — впервые расстались с атмосферниками, но тоже набрали мощи и тяговитости.

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Porsche 911 Carrera и Carrera S

А как тут забудешь с иголочки новую Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde, вооруженную 2,9-литровым двигателем V6 с двумя турбонагнетателями? Между прочим, 510 л.с., хотя по некоторым данным и того больше!

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Простителен ли такой, с позволения сказать, прогиб под экологические нормы? О, да! Стойкость нынче проявляют немногие новички, среди которых Lamborghini Aventador LP 750–4 SV, оставшийся верный безнаддувному V12.

Мерседесовцы сорвут покрывало с великолепного S-Class Cabriolet, на стенде Rolls-Royce состоится премьера «кабрика» Dawn, а Bugatti… Нет, автомобиля со складным верхом здесь не окажется, зато будет нечто поразительное — «живая» копия снаряда Vision Gran Turismo для симулятора Gran Turismo 6. И конечно, мы ждем информацию о перспективном гиперкаре с предварительным названием Chiron.

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Bugatti Chiron

Концепция смелости

Мир легковушек и мотоциклов воссоединился в концепте Project 2&4 от Honda, известной своими двухколесными творениями и, конечно, спортбайками. Одноместная «формула» массой 405 кг оснащена V-образной 210-сильной «четверкой» от монстра серии MotoGP.

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Honda Project 2&4

Концептуальный Peugeot Fractal запредельными динамическими характеристиками не удивит, но задержит на себе взгляд. Крошечный электрический родстер с интерьером, распечатанным на 3D-принтере, дает примерное представление о городском экологичном фан-мобиле будущего. Не остались в стороне и ситроеновцы, подготовившие кроссовер с мягким надувным верхом Cactus M — идейный наследник «проходимца» Mehari. Появление покорителя пляжей в серийной линейке «двойного шеврона» не исключено. Об этом, кстати, говорила лично глава марки Линда Джексон.

Остается добавить, что десант «За рулем» уже завтра начнет рассказывать и показывать все, что происходит на автосалоне во Франкфурте. Все подробности о премьерах IAA 2015 вы найдете в спецпроекте «За рулем».