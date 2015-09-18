Renault Talisman заедет в автопарк президента Франции

Компания Renault намерена завоевать новых клиентов в Европе, в том числе из числа корпоративных — автопроизводитель рассчитывает пополнить автомобилями Talisman автопарк президента Франции. Поставки на российский рынок пока под вопросом. Renault называет основными конкурентами своей новой модели Peugeot 508 и Volkswagen Passat.

Renault Talisman

Renault Talisman

Renault выводит в D-сегмент новую модель Renault Talisman. Продажи автомобиля в кузове седан стартуют в Европе в начале года, а «универсальный» Talisman доедет до дилеров весной.

Директор по программам Talisman Себастьян Эрфелин рассказал корреспонденту «За рулем.РФ», что новая модель получит три дизельных двигателя мощность от 110 до 160 л.с. Силовые агрегаты будут доступны и с трансмиссией с двумя сцеплениями. Также Talisman планируется выпускать на заводе в Дуэ (Франция) мощностью 300 тыс. автомобилей в год с бензиновыми двигателями, выдающими 150 и 200 л.с.

«Такие же двигатели есть и на модели Espace, которая также собирается на этом заводе. Talisman легче, чем Espace, что хорошо сказывается на динамике. Одна из наших новых опций — это подруливающая подвеска 4Control с двумя режимами — „город“ и „трасса“, — пояснил господин Эрфелин.

Отвечая на вопрос о продажах Talisman в России, он отметил, что компания изучает рынок. «Мы смотрим на возможности дальнейшей экспансии этой модели и на другие рынки», — добавил он, но не уточнил сроки выхода Talisman на российский рынок. В случае необходимости Talisman будут выпускать и в других странах, кроме Франции.

Renault Talisman станет единственной моделью компании в D-сегменте. Компания пока не намерена готовить спортивную версию Talisman, как и «псевдокроссоверную» в стиле VW Passat Alltrack.

«Автомобиль Talisman полностью отвечает запросам наших клиентов. Продажи полноприводных версий таких моделей не очень высоки. Сейчас это не наш приоритет, таких планов нет», — сказал представитель Renault.

Компания рассчитывает завоевать с помощью нового автомобиля и молодых покупателей. По словам господина Эрфелина, у автопроизводителя есть задача завоевать новую аудиторию, в том числе и более молодую, но значительная часть клиентов — корпоративные. «Почему нет? Конечно!» — прокомментировал господин Эрфелин возможность появления модели в парке президента Франции.

Renault провела презентацию нового Talisman на автосалоне во Франкфурте в середине сентября. Среди основных конкурентов Talisman в Европе называют Peugeot 508, Volkswagen Passat, Ford Mondeo и Opel Insignia.