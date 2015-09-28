Мосгордума предложила запретить эксплуатацию старых автомобилей

Ограничить эксплуатацию автомобилей старше 15 лет предложила глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова. Она считает, что это необходимо, так как контроль за транспортным средствами в России недостаточно эффективный.

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Глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова заявила агентству городских новостей «Москва», что безопасность автомобиля, безусловно, во многом зависит от года выпуска машины, от ее общего состояния, включая степень износа шин.

«Вроде этот контроль есть, но он не всегда эффективный, поэтому надо ужесточить это, думаю, в этой ситуации было бы логично запретить эксплуатацию транспортных средств, которые старше 15 лет, запретить въезд на таких машинах», — отметила она.

Зотова подчеркивает, что машины старше 15 лет наносят вред экологии и часто небезопасны в эксплуатации.

Между тем, в связи с девальвацией курса рубля и общим состоянием экономики, россияне все чаще откладывают покупку автомобиля, тем самым продлевая срок эксплуатации старого. Согласно опросу «Автостатата», только 35% покупателей подержанных авто и 29% — новых не изменили своим планам по приобретению автомобиля. Отказываться от смены транспортного средства покупателей заставляет, в первую очередь, возросшая цена.