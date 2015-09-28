Suzuki продаст акции Volkswagen компании Porsche

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Напомним, в декабре 2009 года Suzuki и Volkswagen заключили соглашение о партнерстве, которое предполагало сотрудничество и обмен информацией по новым технологиям. Однако Volkswagen не стал выполнять свою часть соглашения и пытался сделать Suzuki своей очередной «дочкой». Через Международный суд японскому автопроизводителю удалось расторгнуть соглашение. Суд обязал партнеров вернуть друг другу выкупленные акции.
Поскольку Volkswagen AG продала свою долю акций в японской компании, Suzuki также продает свою долю в Volkswagen, сообщает агентство «Прайм». Ничего не говорится о сумме сделки, но ее масштаб можно оценить по отчетности Suzuki за второй квартал текущего финансового года, который завершится в марте 2016-го. Там фигурирует прибыль от продажи акций в размере около 304 млн долларов.
В сентябре Suzuki выкупила у Volkswagen пакет своих акций (19,9%) за 3,3 млрд долларов.
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