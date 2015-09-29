Peugeot 408 обновился к карнавалу

Бюджетный седан Peugeot 408 первого поколения известен не только в России, но и в Южной Америке. Местные рынки первыми получили обновленную модель — вслед за Аргентиной она идет в Бразилию.

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Летом аргентинский филиал Peugeot представил модернизированный седан 408 с задней светодиодной оптикой и передком в стиле «четыреста восьмого» второго поколения, который продается на рынке Китая, а также рестайлинговый хэтчбек 308 на той же платформе (в Европе в ходу свежий автомобиль на шасси EMP2). Теперь соответствующий вариант заснят в Бразилии. Шпионские фотографии опубликовал интернет-ресурс Autos Segredos. На них рестайлинговый Peugeot фигурирует с «кормы», но передок наверняка претерпел те же метаморфозы, что и «аргентинец».

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Рестайлинговый Peugeot 408 для рынка Аргентины.

Казалось бы, какое нам дело до южноамериканских реалий? Но обновление Peugeot 408 калужской сборки, вышедшего на отечественный рынок в конце 2012 года, не за горами. В этой связи возникает вопрос — придется ли нам довольствоваться «старым» седаном с «подтяжкой лица» или в Россию приедет модель следующей генерации?

Новый 408-й, который доступен лишь в Китае, разительно отличается от предшественника, спроектированного на старой платформе PSA PF2. Новинка несет в себе модульное шасси EMP2, доставшееся пока совсем не многим моделям. В частности, оно легло в основу Peugeot 308, Citroen C4 Picasso и Grand Picasso. Кстати, «китайский француз» крупнее модели первого поколения — 4750 мм против 4703 мм.