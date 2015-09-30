Honda привезет в Токио водородомобиль и смешные концепты

На Токийском автосалоне в конце октября Honda представит ряд интересных новинок, включая четырехдверное купе, работающее на водороде. Также на стенде будут представлены концепты самых разных средств передвижения — от четырехколесных скутеров до «лифта на колесах».

Концепт водородомобиля Honda FCV

Концепт водородомобиля Honda FCV

Стенд Honda на Токийском автосалоне (с 28 октября) станет настоящим средоточием суперсовременных технологий. Пожалуй, каждая представленная на нем модель отразит то или иное новшество, будь то источник питания, компоновка или способ передвижения. Вот что нам удалось извлечь из лаконичного пресс-релиза японской компании.

Главным шоу-стоппером, безусловно, станет водородный автомобиль с неизобретательным названием Honda FCV (впрочем, компания сразу оговорила, что оно предварительное). Изящное четырехдверное купе, напоминающее одновременно седан Civic, Nissan Maxima и Tesla Model S, вмещает пятерых пассажиров, оснащено двумя электромоторами и может проехать на одном баке водорода до 700 километров. Больше информации о серийной версии мы получим уже на выставке.

Кроме того, пресс-служба Honda показала фотографии двух забавных концептов серии Wander: полностью автономного микрокара Stand, больше похожего на лифт на колесах, и четырехколесного скутера Walker с безвоздушными шинами. Еще три концепта (пока без фото) анонсировало мотоциклетное отделение Honda: это электрический EV-Cub с низким центром тяжести, гибридный трайк Neowing и нечто полностью неопределенное под названием Light Weight Super Sports Concept.

Пожалуй, единственным новым серийным автомобилем Honda на Токийском автошоу станет следующее поколение гибрида Odyssey. Минивэн получил фирменную систему iMMD с «искусственным интеллектом», просчитывающим оптимальный режим работы двигателей в зависимости от манеры вождения и дорожной обстановки.