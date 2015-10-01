Mitsubishi чуть-чуть обновила американский Lancer

Легендарный седан Mitsubishi Lancer останется на рынке США как минимум на год. Японская компания лишила его «подогретой» версии Ralliart, зато поиграла с дизайном экстерьера и салона.

Mitsubishi Lancer уже вполне можно назвать живой классикой (или Кощеем Бессмертным) японского автопрома: несмотря на почтенный восьмилетний возраст текущего поколения и неоднократные заявления о скором прекращении производства, седан продолжает упорно цепляться за жизнь. Американское подразделение Mitsubishi анонсировало очередной легкий рестайлинг к 2016 модельному году и, к сожалению, объявило о снятии с продаж 237-сильной версии Ralliart.

Стандартный же «Лансер» получил новое оформление передка: фирменная «акулья пасть» предыдущего поколения уступила место более сдержанной и узкой решетке с мелкоячеистой сеткой, а в передний бампер теперь интегрированы изогнутые светодиодные ходовые огни. Обращает на себя внимание новый дизайн 16- и 18-дюймовых дисков с тонкими серебристыми спицами; в салоне изменилась компоновка центральной консоли, где появился USB-порт и опциональный навигатор.

Набор двигателей из семейства Mitsubishi MIVEC остался прежним: в США это 2,0-литровый (148 л. с.) и 2,4-литровый (168 л. с.) агрегаты, которые сопряжены с 5-ступенчатой МКП или вариатором последнего поколения. С ним производитель обещает уменьшение расхода топлива, снижение уровня шума и оптимизированную динамику.

Минимальная цена 2016 Mitsubishi Lancer в США (hands free, Bluetooth, климат-контроль, круиз-контроль, семь подушек, ABS, EBD, контроль устойчивости и трекшн-контроль, а также еще полтора десятка функций в базе) составит 17 595 долларов. Напомним, что разговоры о преемнике «Лансера» ведутся уже давно; автомобиль может быть построен на шасси Renault или Nissan и появиться в конце 2016 — начале 2017 года.