Mitsubishi чуть-чуть обновила американский Lancer

Легендарный седан Mitsubishi Lancer останется на рынке США как минимум на год. Японская компания лишила его «подогретой» версии Ralliart, зато поиграла с дизайном экстерьера и салона.

Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Lancer

Mitsubishi > Lancer

Mitsubishi Lancer уже вполне можно назвать живой классикой (или Кощеем Бессмертным) японского автопрома: несмотря на почтенный восьмилетний возраст текущего поколения и неоднократные заявления о скором прекращении производства, седан продолжает упорно цепляться за жизнь. Американское подразделение Mitsubishi анонсировало очередной легкий рестайлинг к 2016 модельному году и, к сожалению, объявило о снятии с продаж 237-сильной версии Ralliart.

Стандартный же «Лансер» получил новое оформление передка: фирменная «акулья пасть» предыдущего поколения уступила место более сдержанной и узкой решетке с мелкоячеистой сеткой, а в передний бампер теперь интегрированы изогнутые светодиодные ходовые огни. Обращает на себя внимание новый дизайн 16- и 18-дюймовых дисков с тонкими серебристыми спицами; в салоне изменилась компоновка центральной консоли, где появился USB-порт и опциональный навигатор.

Набор двигателей из семейства Mitsubishi MIVEC остался прежним: в США это 2,0-литровый (148 л. с.) и 2,4-литровый (168 л. с.) агрегаты, которые сопряжены с 5-ступенчатой МКП или вариатором последнего поколения. С ним производитель обещает уменьшение расхода топлива, снижение уровня шума и оптимизированную динамику.

Минимальная цена 2016 Mitsubishi Lancer в США (hands free, Bluetooth, климат-контроль, круиз-контроль, семь подушек, ABS, EBD, контроль устойчивости и трекшн-контроль, а также еще полтора десятка функций в базе) составит 17 595 долларов. Напомним, что разговоры о преемнике «Лансера» ведутся уже давно; автомобиль может быть построен на шасси Renault или Nissan и появиться в конце 2016 — начале 2017 года.

Mitsubishi чуть-чуть обновила американский Lancer
Mitsubishi чуть-чуть обновила американский Lancer
Фото: Mitsubishi
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Отзывы о Mitsubishi Lancer (5)

Mitsubishi 2006 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Японское качество и резвость

Недостатки:

Низкий бампер, высокий расход бензина

Комментарий:

Лансер в комплектации «Спорт» с 2.0-литровым движком купил новым в салоне в конце 2006. Выбирал между ним Маздой трешкой и Короллой. В итоге остановился на нем. От обычного 1.6 отличается, понятное дело, двигателем (4g63, 135 л.с., два распредвала), под капотом стоит растяжка передних чашек (кажд...

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