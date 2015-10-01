Mercedes-Benz возглавил антирейтинг марок, жульничающих с расходом топлива

Нечестные приемы автопроизводителей, занижающих выбросы вредных веществ и расход топлива своих автомобилей, становятся объектами все более пристального внимания. Европейские эксперты опубликовали очередной отчет с шокирующими цифрами.

Средний мировой автопроизводитель занижает заявленный расход топлива своих автомобилей на 40% по сравнению с реальным, причем разница растет с каждым годом (в 2001 году расхождение составляло всего 8%). Такие шокирующие цифры содержатся в последнем отчете брюссельской неправительственной группы «Транспорт и окружающая среда», воспользовавшейся результатами проверки более чем 600 000 автомобилей, выбранных случайным образом на европейских дорогах. Позорный антирейтинг «жуликов» возглавляет Mercedes-Benz, чьи модели A-, C- и E-классов в действительности расходуют в полтора раза больше топлива, чем указано в их спецификациях.

Отклонение реального расхода топлива от паспортного у самых популярных моделей в Европе

Также среди антигероев исследования, например, BMW 5-й серии и Peugeot 308: их расхождение с реальными показателями составляет от 40 до 50%. На 40% больше заявленного «аппетит» у Renault Megane и Volkswagen Golf (здесь и далее в результатах исследования не указаны поколения или годы выпуска протестированных автомобилей, так что, скорее всего, речь идет об усредненном результате для всех присутствующих на дороге поколений). Относительно небольшие приписки (от 10 до 20%) обнаружены в основном у компактов: Renault Twingo, Toyota Auris, Peugeot 208 и т. д.

Средний процент расхождений расхода топлива по марке в целом

«Транспорт и окружающая среда» приводит три основных способа, которыми автопроизводители обманывают регулирующие органы. Помимо уже известного по «дизельгейту» мошенничества с подключаемыми системами контроля выхлопов, это использование не упомянутых в законах лазеек в процедурах тестов, а также намеренное переоснащение автомобилей энергоемкими устройствами наподобие кондиционера, которые отключаются на время испытаний. В резюмирующей части исследования группа еще раз повторяет общеизвестную истину: текущий протокол испытаний NEDC устарел и должен быть как можно скорее заменен приближенным к реальности WLTP. Сегодня же мошенничество автопроизводителей в среднем обходится европейскому автомобилисту в дополнительные 450 евро в год (цена «лишнего» топлива), а Европа в целом вынуждена импортировать дополнительные 400 млн баррелей углеводородов в год на сумму порядка 60 млрд евро.