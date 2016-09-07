Toyota пробует почву в Европе гибридным RAV4

Toyota начинает продажи в Европе новой гибридной версии кроссовера RAV4. Правда, иначе как «пристрелочной» первую партию не назовешь — ее объем составит всего 200 экземпляров.

Toyota RAV 4
Toyota RAV 4

Toyota > RAV 4

Если в области пассажирских гибридов Toyota Prius уже стала именем нарицательным, то на более новом и неразработанном рынке «зеленых» SUV японский производитель явно отстает от конкурентов — по крайней мере, в Европе. У Audi, BMW, Porsche, Volvo и так далее уже вовсю продаются гибридные версии кроссоверов, а Toyota лишь сейчас решилась вывести на европейский континент новый RAV4 Hybrid One.

Кроссовер получил силовую установку от Lexus NX300h, которая состоит из 2,5-литровой «четверки», работающей по циклу Аткинсона, и электромотора суммарной мощностью 197 л. с. С фирменным подключаемым полным приводом такой RAV4 разгоняется до 100 км/ч за 8,7 секунды, расходует 4,9 л/100 км и выбрасывает в атмосферу всего 115 граммов углекислого газа на километр.

Традиционно для Европы Toyota переигрывает конкурентов в области богатства комплектации: полностью светодиодная оптика, кожаный салон, люк, навигатор и премиальная аудиосистема от JBL с 11 динамиками уже входят в стандартный набор оборудования. Кроме того, доплачивать не придется за камеры с 360-градусным обзором, систему распознавания дорожных знаков, помощь при парковке и автоматическое включение фар.

Однако, видимо, в компании не уверены в привлекательности такого предложения для европейцев, поскольку Toyota RAV4 Hybrid One по цене 40 900 евро выпустят крайне ограниченной партией — всего 200 штук, на приобретение которых надо записываться через Интернет. Реальные машины будут привезены из Японии в январе 2016 года.

Фото: Toyota
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Отзывы о Toyota RAV 4 (5)

Toyota 2008 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Надежность, неприхотливость, проходимость

Недостатки:

Нет

Комментарий:

Имею опыт эксплуатации Toyota RAV4 третьего и четвертого поколений. Первую машину, третьего поколения, купил после автомобиля Ford Focus, когда начал строить дом за городом. Брал трехлетней, с пробегом больше 100 тысяч км., с двухлитровым мотором на 150 сил. Слабые места модели — периодически тре...

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