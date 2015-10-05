Новую Chevrolet Niva засняли на тестах (ФОТО)

Товарный вседорожник Chevrolet Niva второго поколения во многом повторит эффектный нашумевший концепткар. Фотошпион заснял прототип с предсерийными кузовными панелями и даже сумел «пробраться в салон». Итак, чем удивит нас перспективный бестселлер?

Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

Chevrolet > Niva

niva-_2_

niva-_2_

Смелый росчерк боковых подштамповок, знакомая пластика поверхностей, короткие свесы… Впрочем, не стоит приписывать новой Niva стопроцентное копирование одноименного шоу-кара, представленного на Московском автосалоне в 2014 году: если приглядеться повнимательнее, очевидны различия. К примеру, подоконная линия не взлетает к крыше, а обрывается на задней стойке. Но в целом сходство между идеей и ее воплощением налицо.

Фотошпион, предоставивший изображения интернет-клубу владельцев и поклонников Chevy Niva, «отщелкал» и салон. Увиденное позволяет констатировать: оформление и эргономика интерьера явно превосходит недра современной «Нивы».

20150313_chevrolet_niva_13_03_2015

20150313_chevrolet_niva_13_03_2015
Концепт Chevy Niva

Вот только когда ждать новинку? В начале года СП GM-АВТОВАЗ заморозило проект Chevrolet Niva второго поколения, но сейчас вновь предпринимает действия для его возобновления. Правда, даже ориентировочные сроки начала производства пока неизвестны и будут зависеть от привлечения кредитов. На данный момент ряд признаков позволяет судить о не слишком оптимистичной картине. Производственные мощности еще не построены, а у СП сменился генеральный директор — место Джеффри Гловера (ему посчастливилось дважды стоять у руля совместного предприятия), который переведен в Германию на должность директора по специальным проектам Opel, с 5 октября занимает Ромуальд Рытвински, исполнявший обязанности руководителя производства GM в России и странах СНГ. Кроме того, по данным «За рулем.РФ», проект пока полностью не устраивает акционеров СП со стороны АВТОВАЗа, один из которых... Бу Андерссон собственной персоной! Недовольство шведа очевидно: Niva теоретически может стать конкурентом Lada XRAY, хотя по вседорожному потенциалу она, похоже, заметно превзойдет его.

Новую Chevrolet Niva засняли на тестах (ФОТО)
Новую Chevrolet Niva засняли на тестах (ФОТО)
Фото: chevy-niva.ru, ZR.RU
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Отзывы о Chevrolet Niva (14)

Chevrolet 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Много!

Недостатки:

Двигателю не хватает не столько кобыл,сколько момента.

Комментарий:

Были 2003,2010 и сейчас 2017-го года выпуска. По её возможностям,характеристикам и стоимости владения,конкурентов даже близко нет.

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