Новую Chevrolet Niva засняли на тестах (ФОТО)

Товарный вседорожник Chevrolet Niva второго поколения во многом повторит эффектный нашумевший концепткар. Фотошпион заснял прототип с предсерийными кузовными панелями и даже сумел «пробраться в салон». Итак, чем удивит нас перспективный бестселлер?

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Смелый росчерк боковых подштамповок, знакомая пластика поверхностей, короткие свесы… Впрочем, не стоит приписывать новой Niva стопроцентное копирование одноименного шоу-кара, представленного на Московском автосалоне в 2014 году: если приглядеться повнимательнее, очевидны различия. К примеру, подоконная линия не взлетает к крыше, а обрывается на задней стойке. Но в целом сходство между идеей и ее воплощением налицо.

Фотошпион, предоставивший изображения интернет-клубу владельцев и поклонников Chevy Niva, «отщелкал» и салон. Увиденное позволяет констатировать: оформление и эргономика интерьера явно превосходит недра современной «Нивы».

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Концепт Chevy Niva

Вот только когда ждать новинку? В начале года СП GM-АВТОВАЗ заморозило проект Chevrolet Niva второго поколения, но сейчас вновь предпринимает действия для его возобновления. Правда, даже ориентировочные сроки начала производства пока неизвестны и будут зависеть от привлечения кредитов. На данный момент ряд признаков позволяет судить о не слишком оптимистичной картине. Производственные мощности еще не построены, а у СП сменился генеральный директор — место Джеффри Гловера (ему посчастливилось дважды стоять у руля совместного предприятия), который переведен в Германию на должность директора по специальным проектам Opel, с 5 октября занимает Ромуальд Рытвински, исполнявший обязанности руководителя производства GM в России и странах СНГ. Кроме того, по данным «За рулем.РФ», проект пока полностью не устраивает акционеров СП со стороны АВТОВАЗа, один из которых... Бу Андерссон собственной персоной! Недовольство шведа очевидно: Niva теоретически может стать конкурентом Lada XRAY, хотя по вседорожному потенциалу она, похоже, заметно превзойдет его.