На презентации нового бренда Ravon, который заменит на российском рынке марку UZ-Daewoo, представители узбекской компании показали новые модели и рассказали о предстоящем ребрендинге дилерских центров.

DSC_2466 Так выглядит Ravon Nexia

Так выглядит Ravon Nexia

«Проверено временем, создано заново» — слоган нового бренда Ravon, который заменит уходящую на заслуженный покой марку UZ-Daewoo. Как отметил в своем выступлении по случаю презентации Ravon на российском рынке зампред правления АК «Узавтосаноат» Тохиржон Жалилов, слово «Ravon» непростое и в переводе с узбекского означает — «легкий путь, чистая дорога». Он отметил, что два последних года компания изучала вкусы и потребности покупателей Daewoo и выяснила, что они не хотят рискованных экспериментов, а ценят в автомобилях «качество, проверенное временем, за доступные деньги». Как пояснили представители компании, UZ-Daewoo выходит на принципиально новый уровень своего развития и новую страницу успехов и побед связывает с брендом Ravon.

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На презентации под новым логотипом предстали не только хорошо знакомые Matiz и Gentra, но и новая Nexia, изменившаяся до узнаваемости... с Chevrolet Aveo 2008 года «издания». А также две перспективные модели — R2 (аналог Chevrolet Spark 2010) и R4 (Chevrolet Cobalt).

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Ravon R4

Кроме свежего бренда и трех новых моделей компания обещает произвести глобальный ребрендинг дилерских центров. Все они получат особый дизайн, а персонал торговых точек пройдет специальное обучение.

В 2015 году Ravon делает ставку на Matiz и Gentra, а уже в следующем году модельный ряд будет существенно расширен за счет Ravon R2 — новой модели компактного автомобиля А-класса; Ravon Nexia R3 — нового поколения бестселлера В-класса; Ravon R4 — абсолютно новой модели на стыке В/С-классов. В перспективе компания планирует разработать еще несколько автомобилей С-класса и компактный SUV. О техническом оснащении, как и о ценах на новинки, пока умалчивают. Единственное, что стало известно, — у новой «Нексии» появится автоматическая коробка передач, а малыш «Матиз» получит подушки безопасности.

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Напомним, предшественник Ravon — бренд Uz-Daewoо пользовался популярностью на нашем рынке: в общей сложности в России удалось реализовать около миллиона машин. Планы у компании амбициозные — к 2020 году, после вывода новых моделей, она планирует завоевать не менее 5% российского рынка.

Впрочем, нельзя сказать, что происходящее застало нас врасплох: о том, что GM в будущем может наладить производство своих моделей в Узбекистане, мы предупреждали еще в марте.