Ford снаряжает в Лас-Вегас асфальтовую «пушку» и вседорожный экспресс

Фордовцы готовятся к мотор-шоу SEMA с размахом. Мало того, что на тюнинговую выставку, проходящую в Лас-Вегасе, привезут четыре варианта доработанных кроссоверов Explorer, так еще и целых семь пикапов F-150 с разноплановыми модификациями покажут! Представляем вашему вниманию наиболее интересные, на наш взгляд, тюнинг-траки из боевой когорты.

FordF1

Как и в случае с Explorer, особого внимания заслуживают автомобили, находящиеся на разных идеологических полюсах, — быстро ездящий по асфальту и другой, что не боится мчать по бездорожью. F-150 с одинарной кабиной, облаченный в черно-синий «комбинезон» с желтой полосой, и на 20-дюймовых колесных дисках с шинами Toyo — яркий представитель специфичного племени спортивных пикапов для ровных твердых дорог. Тюнинг-кар довольствуется 3,5-литровой наддувной «шестеркой» EcoBoost в 365 л.с., которая, очевидно, мощнее благодаря перенастроенному управляющему блоку. Двигатель работает в паре не с привычным «автоматом», а с 6-ступенчатой механической коробкой передач Tremec со сцеплением и маховиком Exedy.

Дорожный просвет уменьшен, установлены спортивная подвеска и задний самоблокирующийся дифференциал Drive Train Specialties (от этого же производителя облегченный карданный вал), а система курсовой устойчивости с измененными характеристиками, очевидно, позволяет больше вольностей. Если «что-то пойдет не так», должны помочь тормозные механизмы Wilwood. В салоне спортивные кресла с пятиточечными ремнями и каркас безопасности.

Ford F1

Полная ему противоположность — F-150 с двухрядной кабиной, вооруженный 5,0-литровой «восьмеркой». В стандарте могучий движок выдает 385 л.с., однако наш герой, похоже, сравнялся по отдаче с ураганным F-150 Raptor — ему даровали механический нагнетатель Whipple, с которым мощность перевалила хорошо за 400 л.с. К земле мятежный пикап не прижимается! Лифт-кит Rancho увеличил дорожный просвет на 6 дюймов, но прибавка клиренса теряется на фоне гигантских 24-дюймовых колесных дисков с «зубастыми» покрышками Nitto.

«Катки» в сочетании с расширенными колесными арками и другими экстерьерными новшествами делают облик трака поистине сногсшибательным. Ну а подлинное украшение — контрастная черно-алая раскраска кузова.