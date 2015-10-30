Nissan Qashqai встал на конвейер в Санкт-Петербурге

Nissan объявил о ряде изменений в производственной деятельности на территории РФ, в том числе о локализации выпуска Qashqai на заводе компании в Санкт-Петербурге. Кроме того, предприятие отказывается от сборки модели Teana и сокращает штат на 500 человек.

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В Санкт-Петербурге стартовало производство кроссовера Nissan Qashqai. Ранее автомобили поставляли из английского Сандерленда. Запуск местного производства стал очередным шагом по локализации модельной линейки на российском рынке. Теперь в нашей стране собирают X-Trail, Pathfinder, Murano и Qashqai.

Генеральный директор завода Nissan в Санкт-Петербурге Дмитрий Михайлов отметил в связи с этим, что несмотря на непростую ситуацию в экономике, российский рынок остается стратегическим для компании Nissan. Сегодня в России производят более 70% продаваемых в стране автомобилей, с запуском Qashqai эта цифра превысит 90%.

Кроме того, Nissan заявляет об остановке производства седана Nissan Teana в Санкт-Петербурге. Компания решила сократить продажи автомобилей сегмента D на российском рынке (за исключением премиального бренда). Уже выпущенные машины будут продавать в дилерских центрах Nissan до весны 2016 года, но автопроизводитель обязуется соблюдать все обязательства по ремонту и обслуживанию автомобилей и поставке запчастей.

Также Nissan объявляет о сокращении производства в России — с весны 2016 года вместо двух рабочих смен останется одна, это повлечет увольнение около 500 сотрудников предприятия. Если рынок восстановится, завод может вернуться к прежним объемам выпуска, отмечается в сообщении пресс-службы компании.

Nissan Qashqai будут производить с тремя моторами: бензиновыми 1,2 и 2,0 л и дизельным 1,6 л. В собственных цехах завода штампуют и сваривают кузовные панели для автомобиля. Окраску осуществляют в новом окрасочном цехе, запущенном в декабре 2014 года.