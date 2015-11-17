Американцы требуют вернуть на рынок Toyota FJ Cruiser

Уникальный рамный вседорожник, снятый с производства в прошлом году, приобрел неожиданную популярность на вторичном рынке. Экземпляры в хорошем состоянии их владельцы могут продать по цене новой машины и даже дороже.

Toyota FJ Cruiser

Toyota FJ Cruiser

Досадный промах маркетологов фирмы Toyota зафиксировало американское бизнес-издание Automotive News. Оказывается, снятый год назад с производства Toyota FJ Cruiser по-прежнему горячо любим и востребован населением Соединенных Штатов. Некоторые нерасторопные граждане, добравшись до автосалонов японской фирмы, с недоумением констатируют отсутствие там новых FJ Cruiser — а ведь столько лет копили или даже взяли целевой кредит на это дело…

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Toyota FJ Cruiser

Выручает, конечно, вторичный рынок, где зафиксирован всплеск спроса на подержанные FJ Cruiser, которые за последний год заметно подорожали. Некоторые экземпляры с небольшим пробегом продаются по цене некогда новых машин (порядка 30 тыс. долларов) или с небольшой «утряской», а за машины, стоявшие без дела «у деда в гараже», внуки хотят не меньше полтинника, и ведь что характерно, находятся желающие. То есть можно сказать, что FJ Cruiser приобрел коллекционную ценность.

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Toyota FJ Cruiser

В общем, с ликвидацией этой модельной единицы Toyota, кажется, поторопилась. Предполагалось, что аудитория FJ Cruiser клюнет на новый 4Runner, ведь эти модели — генетические родственники, да и в их облике, несмотря на разницу в возрасте, есть что-то общее. Но потребители рассудили иначе, FJ Cruiser оказался их сердцу милее: приятная округлость форм, олдскульное оформление передка и распашные в разные стороны боковые «калитки» выгодно отличают эту модель на фоне современных аналогов. Очевидно, в штаб-квартире Toyota сейчас рвут на себе волосы и думают, как бы оперативно соорудить на платформе современного 4Runner новый FJ Cruiser, хотя официально никаких заявлений на этот счет компания не делала. Быть может, американский потребитель услышит утешительные новости в рамках автосалона в Лос-Анджелесе, который начнет свою работу со дня на день.

Toyota 4Runner

2015 Toyota 4Runner

Toyota FJ Cruiser выпускался с 2006 по 2014 год — большой срок по современным меркам, особенно для нишевой модели. Продажи шли не ахти, но стабильно, всего за восемь лет американцы купили 222 тыс. таких машин. Оригинальный кузов базировался на раме тогдашнего 4Runner и оснащался 4,0-литровым двигателем V6 мощностью от 239 до 276 л.с. в зависимости от года выпуска. Предлагались версии как с задним, так и с полным приводом.

В Китае скоро можно будет купить модель, отдаленно напоминающую Toyota FJ Cruiser. Речь о компактном кроссовере Beijing BJ20, в котором разработчики, вообще-то, хотели обыграть стиль современных моделей Jeep, но наши читатели справедливо узрели в нем черты именно FJ Cruiser.

Еще один вседорожник, который после снятия с производства приобрел статус культового — это Isuzu VehiCROSS. В гаражах коллекционеров этот редкий «проходимец» сегодня стоит бок о бок с Ferrari, Lamborghini и другими редкими автомобилями, цена которых с возрастом только увеличивается.

Isuzu VehiCROSS

Isuzu VehiCROSS