Lamborghini Huracan LP580–2: силен задним числом

В линейке Lamborghini появился базовый спорткар — заднеприводная версия купе Huracan с дефорсированным до 580 л.с. мотором V10. При более доступной, чем у полноприводных моделей, цене LP580–2 сулит не меньшее удовольствие от вождения.

Lamborghini Huracan LP580–2

Появление заднеприводной модификации Huracan было вопросом времени: о ней намекнули еще в декабре 2013 года, когда эта модель впервые предстала перед публикой. Назначение у LP580–2 двойное: с одной стороны — удовлетворить запросы клиентов, тяготеющих к классическим спорткарам, которые, разумеется, могут быть только заднеприводными; с другой — расширить небогатую модельную линейку Lamborghini. Производители спорткаров не могут выпускать автомобили с той же периодичностью и разнообразием, что и массовые бренды, а потому вынуждены регулярно напоминать о себе всевозможными спецверсиями. Особенно поднаторели в этом деле фирмы Aston Martin и Porsche — в разнообразии предлагаемых ими модификаций своих немногочисленных моделей зачастую не могут разобраться даже поклонники этих марок.

Lamborghini ввязываться в эту номенклатурную гонку не собирается, частота выхода спецверсий двух ее моделей — Huracan и Aventador — не создает у потребителя эффекта мельтешения, рыночные стратеги марки исходят из принципов разумной достаточности, тем более что Lamborghini не стремится из кожи вон увеличить продажи.

Lamborghini Huracan LP580–2_

Huracan LP580–2 — вполне достойный экземпляр для коллекции состоятельного любителя дорогих спортивных машин. И хотя цена этой версии чуть ниже, чем у полноприводной, ее ни в коем случае не стоит рассматривать как бюджетную — все-таки 150 000 долларов сумма внушительная. LP580–2 — это просто несколько иной подход к вождению, специфическое удовольствие от общения с задним приводом, требующее от пилота особых навыков. Многим водить такую машину на гоночном треке будет интереснее, чем полноприводную.

Избавление от «лишних» узлов трансмиссии позволило LP580–2 похудеть на 33 кг по сравнению с LP 610–4 — снаряженная масса, таким образом, составляет 1359 кг. Двигатель V10, как можно догадаться из индекса, дефорсирован до 580 л.с. Коробка передач осталась без изменений — это 7-ступенчатый «автомат» с двумя сцеплениями, который имеет распевное название Lamborghini Doppia Frizione. В ручном режиме передачи переключаются большими подрулевыми лепестками. Разгон до «сотни» по сравнению с полноприводным Huracan увеличился на две «сотки» и занимает 3,4 с, максимальная скорость упала с 325 до 320 км/ч.

Lamborghini Huracan LP580–2___

Визуально отличить моноприводную машину от «полнокопытных» сородичей можно по иному оформлению воздуховодов в передней и задней частях кузова. Также модель получила специально разработанные для нее шины Pirelli PZero размерностью 245/35 R 19 спереди и 305/35 R 19 сзади.

Следующим логичным шагом в расширении линейки Huracan могла бы стать заднеприводная версия с ручной коробкой передач — так сказать, для истинных гурманов и поклонников старой школы, но она потребует куда б ольших инженерных изысканий, чем «выпиливание» полного привода, да и достаточное количество энтузиастов, которые могли бы позариться на такую неоклассику, сегодня вряд ли найдется…

Lamborghini Huracan LP580–2__