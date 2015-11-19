МВД предлагает лишать прав водителей, совершивших более трех ДТП в год

Законопроект, предусматривающий ответственность в виде лишения водительских прав для систематических нарушителей ПДД, проходит в данный момент процедуру общественного обсуждения. Принятие этого закона, по мнению разработчиков, позволит снизить смертность на дорогах.

Ðåéä ÃÈÁÄÄ ïî âûÿâëåíèþ íàðóøèòåëåé â Èâàíîâî

В целях исполнения утвержденного Дмитрием Медведевым плана по снижению смертности россиян от ДТП юристы Министерства внутренних дел подготовили проект поправок в КоАП РФ в части введения дифференцированного наказания за систематическое нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства.

Суть его состоит в том, чтобы лишать прав водителей, совершивших в течение года более трех нарушений ПДД, которые привели к авариям. То есть если даже каждое из трех таких нарушений не предусматривает лишения прав, то в сумме они дадут, согласно букве предлагаемого закона, кумулятивный эффект и с водительским удостоверением нарушителю все-таки придется расстаться — сроком на один год. Если у нарушителя нет водительских прав, то ему придется заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

В качестве аргумента в пользу нового закона МВД приводит статистику ДТП за прошлый год, согласно которой 40% аварий (а именно 76,9 тыс.) произошли по вине водителей, до этого неоднократно привлекавшихся к административной ответственности. При этом полиция установила, что в течение года нарушить ПДД сто и более раз умудрились 4,2 тыс. физических и юридических лиц — закон будет бороться с ними в первую очередь. Также в подкрепление своей позиции разработчики поправок в КоАП приводят опыт западных стран, где подобная норма уже существует и позволяет эффективно бороться с водителями, систематически нарушающими правила с цинизмом, опасным для общества.