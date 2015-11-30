Росавтодор не видит колонн дальнобойщиков, едущих в Москву

В воскресенье в социальных сетях появились многочисленные сообщения о том, что полиция останавливает водителей большегрузов, выдвинувшихся в столицу с целью участия в акции протеста против системы «Платон». Росавтодор опроверг эту информацию и заявил, что транспорт на федеральных трассах передвигается в штатном режиме.

Truck drivers protest against Platon ETC system in St Petersburg

Многочисленные сообщения о блокировании движения дальнобойщиков появлялись в течение всего воскресенья в социальных сетях. Водители большегрузов, несогласные с введением системы «Платон», планировали провести 30 ноября в Москве общероссийскую акцию протеста. Накануне из многих регионов страны в сторону столицы выдвинулись фуры, но полиция, заранее знавшая о готовящейся акции, согласно сообщениям протестующих, останавливала колонны грузовиков под предлогом усиления мер безопасности в связи со сложной международной обстановкой. По другим данным, дальнобойщикам предлагали давать письменные обязательства о том, что они не собираются участвовать в забастовках и несанкционированных митингах. Некоторые автоколонны, которые не смогли продолжить движение в направлении Москвы по федеральным трассам, разбились на мелкие группы и решили пробираться в столицу второстепенными объездными дорогами.

Росавтодор по состоянию на 16:00 воскресенья видит ситуацию совершенно иначе:

«Вопреки распространенным в СМИ сообщениям, на федеральных автомобильных дорогах, связывающих Москву с другими регионами (М-10 „Россия“, М-9 „Балтия“, М-7 „Волга“, М-6 „Каспий“, М-5 „Урал“, М-4 „Дон“, М-3 „Украина“, М-2 „Крым“, М-1 „Белоруссия“), не зафиксировано передвижение организованных колонн грузовых автомобилей в направлении столицы. Единичный случай был выявлен сотрудниками в Волгоградской области, из которой автоколонна из 10 легковых машин и 5 фур выехала в сторону Москвы. Движение автомобилей не создавало препятствий для других участников движения и меры в отношении ее участников не применялись».

«Никакого марша на Москву не планируется, мы ведем конструктивный диалог с государством и никаких провокаций не планируем».

Помимо сообщений о блокировке полицией движения грузовых автоколонн в соцсетях и на сайтах видеохостингов появились видеообращения дальнобойщиков к российским властям с требованием отключить систему «Платон» до 4 декабря.

В Москве 29 ноября на площади Краснопресненской Заставы прошла несогласованная с властями города акция солидарности с дальнобойщиками, в которой участвовало более ста человек. По неподтвержденным данным, полиция задержала в ходе акции 13 митингующих.

В пятницу 27 ноября губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил распространить систему «Платон» не только на федеральные, но и на региональные и местные дороги. Свою инициативу он мотивировал тем, что дальнобойщики, недовольные введением платы на федеральных трассах, будут объезжать их по областным дорогам и быстро приведут их в негодность.

В четверг 26 ноября в Москве прошел круглый стол с участием представителей Росавтодора и профсоюза «Дальнобойщик». Договориться сторонам, к сожалению, не удалось.

В подтверждение своих данных Росавтодор приводит слова президента ассоциации «Грузавтотранс» Владимира Матягина: