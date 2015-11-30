Ситуацию с дальнобойщиками будет разруливать Совет по правам человека

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) изучит ситуацию с дальнобойщиками и поможет ее урегулировать. Об этом сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

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СПЧ готов помочь в урегулировании конфликтной ситуации вокруг введения системы оплаты проезда большегрузов «Платон», сообщает «Интерфакс».

По словам главы СПЧ Михаила Федотова, в организации обеспокоены сложившейся вокруг системы взимания платы с большегрузов ситуацией и готовы искать решение, которое устроит всех.

Этот вопрос рассмотрят на заседании специальной рабочей группы СПЧ по защите прав автомобилистов и других участников дорожного движения в среду. На совещание будут приглашены представители дальнобойщиков и различных ведомств.

Специальную рабочую группу возглавляет Игорь Юргенс (президент Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков). Эта группа ранее уже занималась проблемами, связанными с парковками, эвакуацией автотранспорта и другими вопросами.