Ситуацию с дальнобойщиками будет разруливать Совет по правам человека

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) изучит ситуацию с дальнобойщиками и поможет ее урегулировать. Об этом сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

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СПЧ готов помочь в урегулировании конфликтной ситуации вокруг введения системы оплаты проезда большегрузов «Платон», сообщает «Интерфакс».

По словам главы СПЧ Михаила Федотова, в организации обеспокоены сложившейся вокруг системы взимания платы с большегрузов ситуацией и готовы искать решение, которое устроит всех.

Этот вопрос рассмотрят на заседании специальной рабочей группы СПЧ по защите прав автомобилистов и других участников дорожного движения в среду. На совещание будут приглашены представители дальнобойщиков и различных ведомств.

Специальную рабочую группу возглавляет Игорь Юргенс (президент Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков). Эта группа ранее уже занималась проблемами, связанными с парковками, эвакуацией автотранспорта и другими вопросами.

  • Несмотря на угрозы водителей большегрузов в понедельник перекрыть МКАД, похоже, сегодня акция не состоится. Накануне из многих регионов страны в сторону столицы выдвинулись фуры, но, согласно сообщениям протестующих, полиция останавливала колонны грузовиков под предлогом усиления мер безопасности.
  • Между тем губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил распространить систему «Платон» не только на федеральные, но и на региональные и местные дороги.Он считает, что транспортные компании будут искать объездные пути, чтобы избежать лишних трат.
  • На прошлой неделе в НСН прошел круглый стол, на котором Росавтодор и межрегиональный профсоюз «Дальнобойщик» пытались наладить диалог. Однако мероприятие показало, что противоборствующие стороны не слышат и не желают слушать друг друга.

Фото: Антон Вергун /ТАСС
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