Ситуацию с дальнобойщиками будет разруливать Совет по правам человека

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СПЧ готов помочь в урегулировании конфликтной ситуации вокруг введения системы оплаты проезда большегрузов «Платон», сообщает «Интерфакс».
По словам главы СПЧ Михаила Федотова, в организации обеспокоены сложившейся вокруг системы взимания платы с большегрузов ситуацией и готовы искать решение, которое устроит всех.
Этот вопрос рассмотрят на заседании специальной рабочей группы СПЧ по защите прав автомобилистов и других участников дорожного движения в среду. На совещание будут приглашены представители дальнобойщиков и различных ведомств.
Специальную рабочую группу возглавляет Игорь Юргенс (президент Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков). Эта группа ранее уже занималась проблемами, связанными с парковками, эвакуацией автотранспорта и другими вопросами.
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