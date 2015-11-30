Полный разгром: кроссовер Alfa Romeo задаст новые стандарты

Представитель Alfa Romeo пролил свет на перспективный кроссовер, который появится во второй половине 2016 года. Один из ключевых аспектов победы над конкурентами — впечатляющая динамика, причем речь идет не только о разгоне до 100 км/ч, но и о рекорде Нюрбургринга.

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Пока что паркетник Alfa Romeo раскатывает в формате прототипа и выглядит не слишком презентабельно — этакий уродец с кузовными панелями от Fiat 500L. Но во второй половине следующего года он предстанет красавцем с горячим темпераментом. Об автомобиле поведал Рейд Биглэнд, возглавляющий североамериканское крыло марки.

Итальянский паркетник будет чуть крупнее BMW X3 (его длина 4657 мм, а колесная база 2810 мм). Платформа новинки — с продольным расположением силового агрегата, позаимствованная у новейшего седана Giulia. Дизайн Биглэнд охарактеризовал как «великолепный» (очевидно, без сильного влияния Джулии дело не обошлось) и пообещал, что автомобиль сразит наповал не только эстетикой, но и «несравненной» динамикой.

Спорткроссовер удивит не только разгоном до 100 км/ч, но и временем прохождения Северной петли Нюрбургринга. То есть сумасшедшему «британцу» Range Rover Sport SVR с 550-сильной компрессорной «восьмеркой» (его результат — 8 мин 14 с), вероятно, придется передать титул короля «зеленого ада» среди SUV итальянскому кроссоверу.

Премьерный показ, скорее всего, состоится на Парижском автосалоне в следующем году.