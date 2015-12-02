Китайский «ксерокс»: в Поднебесной скопировали Porsche Macan (ФОТО)

Предприимчивые китайские ребята вновь невзначай клонируют представителя европейской «элиты». На сей раз — кроссовер Porsche.

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Если европейцы надумают поквитаться с автобрендами Поднебесной за бессовестное копирование их дизайна, то первым делом заявятся в компанию Zotye. Судите сами: кроссовер SR7 SUV подозрительно похож на Audi Q3, паркетник Damai X5 смахивает на Volkswagen Tiguan, а носитель терминатороподобного имени T600 — ни дать, ни взять Touareg. Скоро в честной компании будет пополнение — кроссовер T700, практически полностью повторяющий стилистику Porsche Macan.

Шпионские изображения, опубликованные ресурсом CarNewsChina, удивляют — срисовали так срисовали! Не каждый отличит китайскую копию от немецкого оригинала со ста шагов. Более того, дизайнеры Zotye так вдохновились благородством внутреннего мира Macan, что перенесли в свой автомобиль архитектуру его передней панели.

Гамма двигателей, конечно же, будет поскромнее, чем у Макана. По предварительным данным, T700 оснастят 1,8-литровым бензиновым мотором в атмосферном и наддувном варианте, а также «турбочетверкой» объемом 2,0 л. Коробки передач 6-ступенчатые механическая и автоматическая.

Главным аргументом «клона» станет цена примерно в 170 000 юаней, или 27 390 долларов, — более чем вдвое дешевле немецкого кроссовера.