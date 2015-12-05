10 советов автомобилистам, как избежать неприятностей зимой

С приходом холодов никогда не знаешь, с какими трудностями столкнется водитель. То двигатель не заводится в самый неподходящий момент, то дверные замки замерзнут. Несколько полезных рекомендаций, как не допустить подобных случаев или с легкостью выйти из затруднительной ситуации, дали автомеханики Русского АвтоМотоКлуба (РАМК).

Снег в Москве

Специалисты РАМК поделились «зимними» секретами. Для кого-то это прописные истины, а кому-то, особенно начинающим автолюбителям, может и пригодится. Итак по порядку.

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Как продлить срок эксплуатации шин в условиях холода? Прежде всего, нужно следить за давлением. Низкое изнашивает боковые части протектора, высокое — центральную часть протектора колеса. Выбирайте плавную манеру езды, по возможности избегая резкого торможения. Обязательно проверяйте при сезонной замене резины балансировку колес.

Разряженный аккумулятор — одна из распространенных проблем, с которой сталкиваются водители зимой. Из-за морозов аккумуляторная батарея работает с повышенной нагрузкой, и от нее требуется большая сила тока и более длительный период запуска двигателя. Из-за этого она быстрее выходит из строя, поэтому перед наступлением холодов ее следует полностью зарядить. Но если все же случилось так, что аккумулятор подсел, а ехать надо, можно воспользоваться следующим советом. Перед тем как запустить двигатель, на несколько секунд включите дальний свет фар, для того чтобы «разбудить» АКБ. Начнется химический процесс в банках аккумулятора, и электролит немного прогреется. Если с первого раза машина не завелась, подождите 1–2 минуты и повторите процедуру. При запуске двигателя выжмите педаль сцепления. Так стартеру будет проще запустить двигатель.

С замерзшими замками дверей поможет справиться специальный размораживатель или специальная смазка (WD-40) в сочетании с литиевой смазкой. Возьмите себе за правило после долгой поездки в мороз всегда охлаждать машину, открывая все двери на несколько минут, для того чтобы температура воздуха в салоне сравнялась с температурой окружающего воздуха. Эта несложная процедура поможет предотвратить примерзание резиновых уплотнителей дверей. А чтобы от низких температур они не растрескались, не забывайте смазывать резинки силиконовой смазкой.

Автомобилисты, использующие дизельное топливо, знают, что на морозе оно густеет. Справиться с этим поможет специальное средство — антигель. Он не позволит топливу замерзнуть. Прежде чем ехать на заправку, добавьте его в бак, и проблема будет решена. А вот у бензина свои тонкости в эксплуатации. В бензобаке может скапливаться конденсат, что, в свою очередь, не очень хорошо влияет на работу двигателя и топливной системы. Избежать этого поможет средство для удаления влаги, которое периодически нужно добавлять перед заправкой.

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Обледеневшие дворники не спешите отдирать от стекла. Этим можно повредить резиновую щетку. Воспользуйтесь специальным гелем для стекол или подождите, пока лобовое стекло прогреется. Тогда счистить лед станет легче. Кстати, ни в коем случае не пытайтесь примерзшие дворники включать. Может выйти из строя мотор, который приводит их в движение.

Если с приходом холодов перестали работать форсунки и моторчик стеклоомывателя, скорее всего, вы просто забыли вовремя залить в бачок стеклоомывателя вместо воды «незамерзайку» или незамерзающая жидкость попалась некачественная и замерзла. Самое лучшее средство растопить лед — поставить машину на пару часов на теплую парковку. Также хорошо справятся со льдом водка или спирт. Но прежде чем заливать их в бачок омывателя, лучше немного подогреть. Тогда процесс размораживания пойдет быстрее.

В зимнее время желательно не ставить машину на ручник (стояночный тормоз). В противном случае рискуете получить примерзшие к задним дискам тормозные колодки. Хотя решить и такую проблему несложно. Например, облить колодки спиртосодержащей жидкостью. Но этот совет приемлем только при условии, что на автомобиле дисковые тормоза установлены сзади. При барабанных тормозах данные рекомендации не работают, потому что площадь прилипания тормозных колодок к барабану слишком велика. Ни в коем случае не надо пытаться сорвать колодки при помощи буксировки: есть вероятность повредить элементы тормозной системы.

Цепи противоскольжения — довольно нехитрый аксессуар, который неплохо бы иметь в багажнике каждого авто. На городских улицах он вряд ли пригодится, а вот в поездке за город может быть как нельзя кстати. Цепи существенно увеличивают проходимость авто по бездорожью, уменьшают заносы на скользкой дороге на небольших скоростях, помогают выбраться из сугробов. Резиновые — более мягкие, меньше изнашивают шины и позволяют двигаться со скоростью до 80 км/ч. Они очень хорошо спасают от снежной каши и льда на дороге. А вот в труднопроходимых местах помогут металлические. Но они более жесткие, «съедают» резину и ограничивают скорость авто до 20–40 км/ч.

Антикоррозийная обработка кузова — хорошее средство от ржавчины. Зимой дороги посыпают химическими реагентами, которые, попадая в микротрещины кузова, разъедают детали и краску. Поэтому не поленитесь и проведите специальную обработку машины перед зимой.

Кстати, совсем недавно «За рулем.РФ» проводил опрос на тему, как наши читатели готовят свой автомобиль к зиме. Самым распространенным ответом стал «Меняю колеса и омывайку на зимние».