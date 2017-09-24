Volvo в новом году скорректирует цены в России

Volvo Сar Russia одна из последних компаний, отважившихся переписать ценники. Новый прайс-лист предложат на автомобили, выпущенные после 1 января 2016 года.

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Volvo Сar Russia, несмотря на и без того неважные продажи в России, объявила об изменении цен на модельный ряд легковых автомобилей, произведенных после 1 января 2016 года. Опции и пакеты для всех моделей бренда останутся по прежней цене.

Президент Volvo Car Russia Майкл Мальмстен отмечает, что Volvo — одна из последних компаний премиум-сегмента, которые производят коррекцию прайс-листа. Большинство конкурентов сделали это еще осенью.

Больше всего подорожает XC90 — на 5,3% (220 тыс. рублей). Цены на кроссовер будут начинаться от 3 260 000 рублей за комплектацию D4 Momentum.

XC70 со всеми вариантами двигателей прибавит 50 тыс. рублей. Минимальная цена в комплектации XC70 D4 Kinetic с 2016 года установлена на уровне 2 149 000 руб. XC60 подорожает на 100 тыс. рублей. Начальная цена — 2 147 000 рублей. Правда, в этой модели теперь появятся фары Bi-Xenon с автокорректором и омыватели фар во всех комплектациях, что несколько компенсирует подорожание.

Стоимость седана бизнес-класса S60 со всеми вариантами двигателей вырастет на 65 тыс. рублей. Эти автомобили будут стоить от 1 594 000 рублей. При этом российский рынок покинет версия T4 Kinetic.

Вседорожная версия седана — модель S60 Cross Country, а также еще один представитель этого семейства — V60 Cross Country, как и флагман линейки S80, перейдут в новый, 2016 год с прежними ценниками.

Об изменении цен на V40 Cross Country обещают рассказать чуть позже.

Еще раз уточняем, что речь идет об автомобилях, которые выпустят после 1 января следующего года. Стоимость машин 2015 года выпуска останется без изменений.

Напомним также, что согласно статистике AEB, за десять месяцев с начала этого года на российском рынке было реализовано 5957 автомобилей, что на 53% меньше, чем за тот же период 2014-го.