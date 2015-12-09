Игра с нулями: Genesis EQ900 представлен официально (ФОТО)

У премиального бренда Genesis, отпочковавшегося, наконец, от марки Хендэ, все идет по плану. Как и предполагалось, в Южной Корее официально представлен его первенец — полноразмерный седан EQ900, которого за пределами исторической родины будут величать не иначе как G90.

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Мир уже успел оценить внешний вид корейского конкурента Lexus LS по шпионским снимкам и тизерам, спеть ему дифирамбы и покритиковать. Отметим лишь, что у Страны утренней свежести вряд ли когда-либо был столь основательно, добротно и зрело выглядящий седан, достойный правящей элиты. Так что теперь весь фокус — на начинку.

Длина автомобиля равна 5205 мм, а колесная база 3160 мм — больше, чем у конкурирующих представителей немецкой тройки в базовых версиях. Источники также сообщали о «лимузине» с 3450 мм между осями, но и со стандартной базой задние пассажиры вряд ли пожалуются на тесноту. Ширина — 1915 мм, а высота — 1495 мм. С «диетами» разработчики не мудрили — в зависимости от силового агрегата и комплектации седан весит 2420–2595 кг, что практически идентично полной массе новейшей BMW 7-й серии, исполняющей головокружительный танец на самом острие прогресса. Объем багажника — 484 л.

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Линейка моторов почти без сюрпризов. «Почти» — потому что атмосферная V-образная «шестерка» Lambda объемом 3,8 л и 5,0-литровый V8 Tau, выдающий 308 л.с. и 520 Нм, знакомы по седану Hyundai Genesis и предшественнику EQ900, топовому Equus. А вот 3,3-литровый агрегат V6 T-GDi с двумя турбонагнетателями (370 л.с. и 510 Нм) — та самая золотая середина, которая поможет топ-модели не чувствовать себя ретроградом на фоне европейских соперников, увешанных турбонагнетателями. С ним автомобиль ускоряется до 100 км/ч за 6,2 с, всего на 0,5 с медленнее 8-цилиндровой версии. Коробки передач 8-ступенчатые.

Впрочем, с имиджевых позиций «кореец» пока точно не конкурент аристократии Старого Света, зато Lexus LS стоит напрячься. EQ900 хоть и создан без участия дизайнера Люка Донкервольке, который начнет формировать облик Дженезисов уже со следующего года, но, как мы уже отметили, производит впечатление и, в отличие от Equus, козырнет полным приводом. Трансмиссия H-Trac, очевидно, такая же, как у седана Hyundai Genesis: тяга на переднюю ось распределяется посредством раздаточной коробки с многодисковой муфтой производства Magna.

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Судя по всему, «девятисотый» не станет образчиком небывалого скопления технологий, а предложит необходимый набор для автомобиля соответствующего статуса. В оснащение войдет трехзонный климат-контроль (к слову, у новейшей BMW 7-й серии климатическая установка обслуживает четыре зоны), кресла с широчайшими возможностями по настройке, акустика Lexicon, мультимедиа с 12,3-дюймовым монитором и беспроводная зарядка для мобильных устройств. Уровень шумовиброизоляции будет выше, чем у Equus, в том числе благодаря двойному остеклению. Кстати, ехать великан должен неплохо — у него опциональная адаптивная подвеска, хорошим манерам его учили на Северной петле Нюрбургринга. Разумеется, предусмотрен набор ассистентов активной безопасности.

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В успехе новинки на южнокорейском рынке можно не сомневаться. Следующие цели — США, Китай и Ближний Восток. Есть виды и на Старый Свет, но там шансы премиум-бренда нам видятся исчезающе малыми: слишком уж высока у европейцев лояльность к «своим» брендам. На это прямо указывает объем сбыта того же Lexus LS: за три квартала 2015-го на «японца» нашлось менее сотни желающих, в то время как штутгартский S-класс разошелся тиражом в 13 080 машин.