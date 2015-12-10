Индийская Mahindra подглядела за Ладой

Новый VW Touareg, Land Rover Discovery и Lexus RX 350: большой тест-драйв «За рулем» загнал Туарег третьего поколения, настоящего «проходимца» и паркетник в песчаный карьер и выяснил, кто из них лучше на серьезном бездорожье. Lifan Murman в бизнес-классе: продержится? Какой красавец, сказал я себе, глядя в объектив камеры на движущийся по широкой магистрали Lifan Murman. Сразу захотелось рассмотреть его поближе, и такая возможность у меня была. Peugeot 508: тест-драйв в стиле «Такси» Флагманский Peugeot 508 выходит на дорогу в новом форм-факторе. Если выбирать машину для очередной серии французской комедийной саги «Такси», то по визуальному потенциалу «пятьсот восьмой» подошел бы идеально. Но на самом деле Peugeot метит в корпоративные парки. Насколько хорошо новичок подготовился к этим ролям, «За рулем» выяснил на европейском тест-драйве.