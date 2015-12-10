Индийская Mahindra подглядела за Ладой

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Оригинальная автомобильная продукция индийской компании Mahindra, похоже, начинает терять национальный колорит: последние новинки норовят повторить дизайном западные образцы техники, чем уже давно не брезгуют китайские соседи индийцев.
Индийская версия британского журнала Autocar на днях обнародовала изображение рестайлинговой версии компактного кроссовера Mahindra Quanto. Как несложно заметить, в «лице» паркетника обозначились российские гены, принадлежащие Lada Vesta и XRAY.
Mahindra Quanto выпускается с 2012 года, и грядущий рестайлинг вполне себе плановый, просто весьма неожиданны его стилистические аллюзии. Пресловутый «икс-фейс», впрочем, на «морде» индийской машины дословно не читается, но при минимальном воображении его можно додумать, добавив к представленной картинке пару хромированных загогулин.
Mahindra Quanto
С Ладой XRAY индийский кроссовер роднят вдобавок специфические «беременные» пропорции — машинка, прямо скажем, выглядит тяжеловато, такое впечатление создают маленькие колеса в сочетании с большой высотой кузова и общей одутловатостью кузовных поверхностей.
Mahindra Quanto оснащается 100-сильным 1,5-литровым дизельным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач, после рестайлинга индийскому потребителю будет также доступна двухпедальная версия с роботизированной коробкой.
- Наладить дела с дизайном индийской фирме может помочь знаменитое итальянское ателье Pininfarina. Индийцы уже давно пытаются купить терпящую бедственное положение студию, а недавно западные СМИ сообщили, что соответствующие переговоры вошли в финальную стадию и ждут одобрения кредиторов.
- Индийские машины оригинальной конструкции (на рынке также представлено много лицензионной продукции) просты, неприхотливы и дешевы. Компания «Ист Вэст Моторс» намерена в следующем году предложить россиянам самое дешевое на нашем рынке четырехколесное средство, родиной которого является Индия. Одноцилиндровый квадроцикл под названием Bajaj Qute с закрытым кузовом будет стоить от 250 тыс. рублей.
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