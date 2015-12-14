Дальнобойщики устроили митинг у администрации президента

Дальнобойщики, недовольные новой системой сборов за проезд по федеральным трассам «Платон», вышли сегодня протестовать к администрации президента, расположенной по адресу Ильинка, 23. Основное требование водителей — отмена платы за проезд.

Truck drivers protest against Platon ETC system in Omsk

Протестующие дальнобойщики вышли сегодня на протест к администрации президента. По сведениям корреспондента радиостанции «Говорит Москва», на митинг собралось около 100 человек.

Основное требование протестующих — отмена взимания платы с большегрузов. Среди прочего на митинге говорилось о том, что многие до сих пор так и не смогли зарегистрироваться в системе, она учитывает маршрут только по федеральным трассам, из-за чего водители лишены возможности экономить, ведь часть пути они могут преодолевать по региональным дорогам, плата за которые пока не введена.

Помогают водителям депутаты от КПРФ, которые заявляли, что 14 декабря планируют провести акцию за отмену системы взимания платы. Ранее водители опубликовали в сети Youtube обращение к президенту России с просьбой провести референдум по «Платону». Они обещали, что примут любой результат, но голосовать должен именно народ.