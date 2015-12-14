Дальнобойщики устроили митинг у администрации президента

Truck drivers protest against Platon ETC system in Omsk
Протестующие дальнобойщики вышли сегодня на протест к администрации президента. По сведениям корреспондента радиостанции «Говорит Москва», на митинг собралось около 100 человек.
Основное требование протестующих — отмена взимания платы с большегрузов. Среди прочего на митинге говорилось о том, что многие до сих пор так и не смогли зарегистрироваться в системе, она учитывает маршрут только по федеральным трассам, из-за чего водители лишены возможности экономить, ведь часть пути они могут преодолевать по региональным дорогам, плата за которые пока не введена.
Помогают водителям депутаты от КПРФ, которые заявляли, что 14 декабря планируют провести акцию за отмену системы взимания платы. Ранее водители опубликовали в сети Youtube обращение к президенту России с просьбой провести референдум по «Платону». Они обещали, что примут любой результат, но голосовать должен именно народ.
- Система взимания платы с водителей большегрузов начала действовать с 15 ноября. С тех пор не утихают протестные движения дальнобойщиков.
- Представители бизнеса обеспокоены массовыми акциями водителей грузовиков и даже написали письмо Дмитрию Медведеву, в котором говорится, что неразбериха с «Платоном» может привести к сбоям в предпраздничной торговле.
- Калужский губернатор Анатолий Артамонов заявил, что плату следует ввести и за пользование региональными дорогами, так как часть 12-тонников будет искать объездные пути, чтобы сэкономить, и возрастет нагрузка на местные дороги, а они тем более не приспособлены для проезда тяжелых машин.
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