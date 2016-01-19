Продажи грузовиков в России в 2015 году рухнули на 42%

В декабре 2015 года в России было продано 5,8 тыс. шт. грузовых автомобилей, что на 35,1% меньше, чем в том же месяце 2014 года. По итогам года продажи грузовой техники сократились на 41,9%, достигнув 51 160 единиц. Такие данные предоставило аналитическое агентство «Автостат».

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В декабре прошлого года продажи грузовых автомобилей в России уменьшились на 35,1% и составили 5786 шт. В пятерку наиболее популярных марок вошли КАМАЗ, продажи которого составили 2256 шт. (-16,7%), ГАЗ — 923 шт. (-14,8%), МАЗ — 404 шт. (-45,6%), Урал — 304 шт. (-27,1%) и Mercedes-Benz — 294 машины (-28,6%).

По итогам года лидеры те же, а объем рынка новых грузовых автомобилей — 51,2 тыс. шт., что на 41,9% меньше, чем за 2014 год.

Большинство брендов первой «десятки» закончили декабрь с отрицательной динамикой, за исключением САЗа (+7,1%); по итогам года, кроме САЗа (+11,2%), в плюсе оказалась марка Isuzu (-1,8%).

За 12 месяцев прошлого года первое место занял КАМАЗ, реализовавший 17 536 грузовиков (-33,3%).

Лидерами продаж года стали модели КАМАЗ 6511 — 5147 шт. (-42,2%), КАМАЗ 4311 — 4116 шт. (-30,3%), ГАЗ Газон Next — 3088 шт. (продажи стартовали в 0ктябре 2014 года), КАМАЗ 6520 — 4139 шт. (-48,7%) и ГАЗ 3308 — 1275 шт. (23,1%).

Положительная динамика в декабре и в целом по 2015 году наблюдалась у КАМАЗа 5490 (+296,3% в декабре и +188,6% по году) и ГАЗа Газон Next (+164,5% в декабре и +1782,9% по итогам года). Большинство моделей, входящих в декабре в первую десятку (восемь из десяти), завершили месяц с лучшей динамикой, чем в среднем по рынку.

Рынок кроссоверов и вседорожников в прошлом году сократился на 48,76%, составив 476 275 авто.

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам года упали на 35,7%. Всего на нашем рынке в 2015 году было реализовано 1 601 216 автомобилей.

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