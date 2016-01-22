Новый Cadillac V8: ураган задует в паруса

Моторы V8 на легковых Cadillac нынче в меньшинстве, однако в обозримом будущем компания представит мощную «восьмерку», да не простую, а с двумя турбонагнетателями. Первым ее получит седан CT6.

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Более двух десятилетий назад кадиллаковцы решили взглянуть на V-образные «восьмерки» сквозь призму рафинированности и технологий. Так появился алюминиевый 32-клапанник Northstar для таких моделей с передним приводом, как Allante, Seville, Deville и Eldorado. Тот двигатель резко отличался от канонических, конструктивно простых V8 Нового Света с одним нижним распредвалом и, кстати, появился практически одновременно с верхневальным мотором Ford объемом 4,6 л, дебютировавшим на полноразмерных седанах. В настоящее время положение «восьмерок» в линейке Cadillac доминирующим, как десятилетия назад, не назовешь, но от агрегатов данного типа компания не отказывается: ее неуемный босс Йохан де Найссен анонсировал новый V8.

Глава бренда поведал изданию Car and Driver о полностью новой архитектуре. «Восьмерка» объемом 4,2 л не будет иметь ничего общего с 6,2-литровым компрессорным движком суперседана CTS-V. По словам главы Cadillac, он получит два турбонагнетателя и выдаст хорошо за 400 л.с. Китайское налогообложение негуманно к двигателям свыше 4,0 л, но янки не пошли тропой некоторых немецких конкурентов и перешагнули барьер, поскольку спрос на машины с V8 в Поднебесной довольно вялый.

Честь стать первым носителем мотора-атлета выпадет седану CT6. Полноценной спортверсии V Series не планируется, а вот «подогретый» вариант Vsport возможен. Сроки появления наддувной «восьмерки» пока не называются.