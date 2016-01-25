Пожилой мотоциклист налихачил на два года тюрьмы (ВИДЕО)

Полиция Суссекса (графство Великобритании) опубликовала на youtube видео, на котором британский мотоциклист неоднократно нарушает правила дорожного движения и регулярно превышает скорость. Ближайшие два года лихачу, которому уже стукнуло шестьдесят, предстоит провести в тюрьме. Самое любопытное в этой истории, что видео нарушений он записывал сам.

Мотоциклист, который сам снимал свои приключения на видеокамеру, установленную на шлеме, был заключен в тюрьму за серьезное превышение максимально разрешенной скорости — его зафиксированная скорость на дорогах Суссекса и Гемпшира достигала 250 км/ч, также за ним числится и ряд других нарушений правил дорожного движения. Приговор он, можно сказать, подписал себе сам.

29 апреля прошлого года двое полицейских увидели, как Хаммонд лихачил на мотоцикле Honda Fireblade на трассе А27 в графстве Чичестер. Он несколько раз ставил мотоцикл на заднее колесо, обгонял автомобили, игнорируя двойную сплошную, и передвигался со скоростью в 130 км/ч по дороге, где максимальная разрешенная скорость составляет не более 80 км/ч.

Полицейские остановили лихача и изъяли карту памяти из видеокамеры, закрепленной на шлеме мотоциклиста. На ней было записано более 150 сюжетов «компромата». Мотоциклист неоднократно нарушал скоростной режим, выделывал различные трюки на дороге, не соблюдал правила и подвергал опасности не только свою жизнь, но и жизни других участников дорожного движения.

Он был арестован по подозрению в опасном вождении, а его мотоцикл изъяли вместе с камерой, установленной на шлеме.

Сержант полиции, давший показания в суде, отмечал, что кадры записанных видеосюжетов представили доказательства вопиющей безответственности, и просто чудо, что никто не пострадал, когда он выделывал все это на своем мотоцикле. Сержант отметил, что решение суда станет предостережением всем лихачам: они также будут наказаны за свое безответственное поведение.

60-летнего Роберта Хаммонда приговорили к двум годам лишения свободы, после того как он признал себя виновным в четырех эпизодах опасного вождения (по 6 месяцев за каждый эпизод). После выхода из тюрьмы он не сможет управлять мотоциклом еще в течение двух лет, а потом должен будет заново сдать экзамен на права.

Справедливости ради стоит отметить, что несмотря на то, что Хаммонд лихачил на протяжении довольно длительного времени, прежде чем его поймали, он ни разу не попадал в аварии.