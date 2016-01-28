Fiat Chrysler Automobiles «меняет концепцию»

Серджио Маркионне, глава итало-американского концерна Fiat Chrysler, рассматривает низкие цены на топливо как перспективу довольно долгосрочную. В этой связи неуемный босс FCA объявил о приоритете автомобилей типа SUV и снятии с производства некоторых легковых моделей.

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Chrysler 200

Решение Маркионне скорректировать модельные линейки и иначе расставить акценты станет отличной лакмусовой бумажкой стратегических способностей и дальновидности итальянца.

Перво-наперво босс FCA дал своим подчиненным команду вывести марки Jeep и Ram в авангард борьбы за клиента. Как передает The Detroit Free Press, сейчас компаниям не удается удовлетворить возросший спрос на Jeep Cherokee и Wrangler, а также пикапы Ram. Кстати, в прошлом году по всему миру было реализовано рекордное количество Джипов — свыше 1,2 млн экземпляров. Но к 2018-му объемы сбыта марки планируется довести до 2 млн автомобилей.

Обратной стороной «медали» станет сдвижка сроков вывода марки Alfa Romeo на североамериканский рынок. Новинки возрождающейся марки тоже запоздают. До конца года или уже в 2017-м публике представят среднеразмерный кроссовер на платформе седана Giulia, а дебюты остальных премьер — полноразмерного седана, двух паркетников, хэтчбека и еще пары «специальных моделей» — растянутся на период с 2017 по 2020 год.

Еще одно решение топ-менеджмента FCA, которое вызвало огромное удивление, — снятие с производства компактного седана Chrysler 200 и его соплатформенника Dodge Dart в течение 18 месяцев. Эффектные автомобили, построенные на фиатовском шасси Compact U.S. Wide, начали производиться с 2014 и 2012 года соответственно, а переоснащение мощностей предприятия обошлось FCA в 1,6 млрд долларов. За прошлый год Dart разошелся в Штатах тиражом всего 87 392 автомобиля. Результат «двухсотого» — 177 889 машин, что чуть лучше, нежели в прошлые годы, но несопоставимо с итогом того же Ford Focus, которого за двенадцать месяцев было продано 202 478 экземпляров.