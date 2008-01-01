Всего несколько часов понадобилось столичным структурам на то, чтобы отреагировать на нашу публикацию об опасном пешеходном переходе в столице.

Напомним, что из-за реконструкции и строительства Северо-Западной хорды улица Боженко превратилась в многополосную магистраль. Построить там надземный переход не успели, поэтому сделали временный наземный.

Но обустроить его по всем правилам никто не удосужился. Вернее, как сообщили редакции «За рулем» в компании «Мостотрест», попросту не успели, так как еще несколько дней назад на данном участке дороги велись строительные работы и оживленного движения не было.

«В настоящий момент отрегулированы светофоры и нанесена дорожная разметка в соответствии с требованиями проекта организации временного движения в зоне строительства. В ближайшие дни на участке также будет дополнительно произведен монтаж временной консоли с обозначением пешеходного перехода», — говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Мостотрест», направленном в адрес нашей редакции.

Остается надеяться, что в следующий раз для обеспечения безопасности участников дорожного движения вмешательства редакции «За рулем» не понадобится.

Фото: YouTube