Снова! Автобус врезался в остановку общественного транспорта

На этот раз причина аварии более-менее ясна. В официальном твиттер-аккаунте столичного Дептранса сообщается, что, по предварительным данным, виноват водитель подрезавшей автобус легковушки Daewoo Nexia. У водителя автобуса — ни одного нарушения ПДД с 2015 года.

Очередная авария с участием пассажирского автобуса произошла сегодня в Москве на Сходненской улице, недалеко от метро «Сходненская» (точный адрес места ДТП: Химкинский бульвар, д. 23).

Автобус ЛиАЗ въехал в остановку общественного транспорта. По уточненным данным, погибших нет, трое человек находятся в состоянии средней тяжести — они уже доставлены больницу, им оказывается помощь. Детей среди них нет.

Департамент транспорта Москвы сообщает, что водитель автобуса 1960 года рождения, имеет все категории и прошел необходимый предрейсовый контроль. Авария произошла не по его вине, а по вине водителя такси, который задержан. На автомобиль выдана лицензия на осуществление таксомоторной деятельности, документ получен в Московской области. Департамент транспорта намерен обратиться в Министерство транспорта Московской области с просьбой проверить таксомоторную компанию.

Водитель автобуса 58-летний Раджабали Суборов объяснил, почему он выехал на остановку:

«Меня подрезал таксист, я уходил от аварии, после этого потерял управление и вылетел на остановку. Я пытался объехать людей».

Это уже вторая авария с участием общественного транспорта на этой неделе. Первая произошла во вторник вблизи метро «Славянский бульвар». Водитель автобуса не справился с управлением и въехал в подземный пешеходный переход. Погибло 4 человека, 11 получили ранения.

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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС, Twitter