Звезда Голливуда хотел наказать обидчика на пикапе, а получил пинка

74-летний комик Чеви Чейз устроил настоящую истерику на дороге, когда пикап Dodge Ram с группой молодых людей внутри подрезал его Мерседес. Актер догнал обидчиков и набросился на водителя.

Инцидент произошел 9 февраля в Нью-Йорке, а в конце прошлой недели о нем узнали американские таблоиды. Пожилой актер ехал на своем Мерседесе по федеральной автостраде 87 на север, в сторону моста имени губернатора Марио М. Куомо. На одной из развязок ему наперерез с прилегающей дороги выехал пикап Dodge Ram и тут же перестроился вправо, как бы извиняясь за неаккуратный маневр. Чеви Чейз посчитал нужным высказать водителю Доджа все, что он о нем думает, и гнался за пикапом на протяжении всего моста, виляя из стороны в сторону и моргая фарами. Наконец актер подрезал и заблокировал обидчика, вышел из машины и, по словам водителя пикапа, 22-летнего Майкла Ландрио, начал выкрикивать ругательства. Один из друзей Майкла открыл окно и попытался извиниться, на что Чеви Чейз заорал:

«Ты знаешь, кто я?! Я разрушу ваши жизни!»

В ответ на это молодые люди послали старика куда подальше, отчего тот пришел в совершенное бешенство, попытался вломиться в пикап и ударить Майкла по носу, но промахнулся. Майкл Ландрио, в свою очередь, дал Чеви Чейзу пинка, от которого тот вылетел из Доджа, ударился о свой Мерседес и упал на дорогу. К счастью, на этом драка закончилась: Чеви Чейза уняли очевидцы конфликта — медбрат и находившийся не при исполнении полицейский.

Издание Page Six сообщает, что актеру предстоит 5 марта предстать перед судом: его обвиняют в домогательстве второй степени.

Пик славы Чеви Чейза пришелся на 80-е, когда он снялся в десятке комедий, в том числе «Флетч», «Флетч жив» и «Рождественские каникулы». В 1993 году актер получил собственную звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Любопытно, что фамилия «Чейз» переводится с английского как «погоня».

С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

Фото: AP/ТАСС