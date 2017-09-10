Новая Toyota Camry для России: первые подробности

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), из которого становится понятным, какими двигателями будет оснащаться седан на российском рынке.

Пока японская компания хранит молчание, грядущая российская премьера седана обрастает все новыми данными, которые удается почерпнуть из баз российских государственных ведомств.

Судя по ОТТС, Toyota Camry нового поколения на российском рынке будет продаваться… со старыми двигателями! Как и на уходящем поколении, все три — бензиновые атмосферные силовые агрегаты.

Первый: 2-литровый 6AR-FSE мощностью 150 л.с. Такой двигатель у седана остался только на китайском и российском рынках. Второй силовой агрегат: 2,5-литровый атмосферник 2AR-FE мощностью 181 л.с. Оба силовых агрегата оснащаются хорошо известной 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Наконец, топовая версия сохранила 3,5-литровый V6 2GR-FKS. Его мощность составляет 249 л.с., хотя в Северной Америке после модернизации он развивает аж 305 л.с. Но у нас такая версия получается невыгодной по транспортному налогу, потому мотор принудительно дефорсировали. Здесь россиян ждут изменения: машина получит новый 8-ступенчатый автомат.

Таким образом, нам не достанется новый 2,5-литровый мотор мощностью 206 л.с., не привезут к нам и гибридную версию.

Комплектация, указанная в Одобрении, довольно скромная: в ней присутствуют лишь климат-контроль, система стабилизации, полноразмерная запаска, система мониторинга давления в шинах и ЭРА-ГЛОНАСС.

В Toyota по-прежнему уходят от ответа, когда начнутся российские продажи нового поколения седана. По слухам, машину представят в апреле и практически сразу локализуют ее сборку на заводе в Санкт-Петербурге. Уходящее поколение предлагается по цене от 1 407 000 до 2 003 000 рублей, но при смене поколений наверняка прилично добавит в цене.

Рост стоимости может быть обусловлен сменой платформы, теперь Camry базируется на модульной платформе TGNA и с более технологичным оснащением. А вот похвастать более просторным салоном машина не сможет: c новой платформой внутреннее пространство седана даже сократилось.

Недавно Toyota начала в России продажи обновленного минивэна Alphard, который серьезно прибавил в цене.

Toyota Camry является самой выгодной для перепродажи моделью в бизнес-классе: через три года она теряет всего 12% своей начальной цены.

Фото: Toyota