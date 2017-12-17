Седан Лада Гранта получил новую версию

АВТОВАЗ рассекретил новую версию седана Lada Granta, получившую название City. Спецверсия должна подогреть интерес к машине, которую в этом году ждет обновление.

Самая дешевая вазовская модель постепенно теряет популярность: в январе она пропустила вперед не только заклятого соперника, Kia Rio, но и Ладу Весту, которая возглавила хит-парад продаж первого месяца 2018 года.

Объясняется это просто: машина хоть и дешевая, но уже немолодая и не может сдерживать натиск более современных и оснащенных моделей. В 2018 году седан ждет обновление, ну а пока, чтобы хоть как-то подогреть интерес к Гранте, завод выпустил ее спецверсию, которая получила название City. Доступна она только для седана.

По мнению тольяттинцев, «городской характер» заключается в темно-серых 15-дюймовых легкосплавных колесах, корпусах зеркал и молдингах, окрашенных в цвет кузова. В салоне на передней панели и дверях появились черные глянцевые вставки, а на обшивке сидений —прострочка нитью серебряного цвета. Ну и чтобы ни у кого не оставалось сомнений, на спинках передних сидений вышит логотип City.

Основой для новой версии стала комплектация Comfort, которая включает в себя две подушки безопасности, аудиосистему, кондиционер, зеркала с электроприводом и обогревом, обогрев передних сидений. Машина доступна с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 л.с. и 5-ступенчатой механикой.

Версия Lada Granta City, которая фактически заменила комплектацию Comfort, обойдется минимум в 492 400 рублей, это на 18 тысяч дороже комплектации Comfort с пакетом Multimedia, которая дополнительно оснащена мультимедийной системой с 7-дюймовым монохромным экраном, отсутствующим у версии City.

Обновленный седан Lada Granta сейчас тестируют на дорогах Тольятти.

Также в этом году должна быть представлена приподнятая версия хэтчбека Lada XRAY, которая получит приставку Cross в названии.

Фото: АВТОВАЗ