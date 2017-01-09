Kia рассекретила обновленный универсал Optima Sportswagon

Рестайлинговую Оптиму в кузове седан представили еще месяц назад в Южной Корее, а универсал дебютирует там, где он больше всего востребован, — в Европе. Премьера обновленного «сарая» состоится 6 марта на Женевском автосалоне.

Kia Optima Sportswagon

Несмотря на давление со стороны кроссоверов, среднеразмерные седаны и универсалы по-прежнему весьма популярны в Европе. Продажи Оптимы, по данным компании Kia, в прошлом году здесь выросли до 16 800 штук против 9600 штук в 2016-м. Взлет, конечно, многообещающий, но среди одноклассников Optima пока аутсайдер. Лучше продаются все основные конкуренты: VW Passat (в 2017 году реализовано 183 288 шт.), Opel Insignia (72 347), Ford Mondeo (56 173), Toyota Avensis (25 319), Mazda 6 (23 090), Peugeot 508 (22 842). Хуже дела только у соплатформенной модели Hyundai i40, которая привлекла в прошлом году немногим более 15 тысяч клиентов.

Kia Optima Sportswagon

Обновленная Optima Sportswagon предложит европейцам то, что они больше всего любят, — современный экономичный дизель семейства U3 (1,6 л, 136 л.с.), который придет на смену прежнему 1,7-литровому агрегату CRDi. Новый мотор отвечает актуальным экологическим стандартам Euro—6d, а значит не будет обременять покупателей лишней налоговой нагрузкой и обещает очень низкий расход солярки на трассе (цифры пока не озвучены).

В линейке бензиновых двигателей пополнение: помимо атмосферника 2.0 (163 л.с.) и турбочетверки 2.0 T-GDi (245 л.с.) европейцы смогут купить Оптиму с мотором 1.6 T-GDi (180 л.с.). В строю и бензиновая plug—in гибридная версия совокупной мощностью 205 л.с., которая может проехать на электротяге до 63 км.

Kia Optima Sportswagon

Об изменениях в дизайне обновленной Оптимы «За рулем» подробно рассказывал месяц назад на примере седана для Южной Кореи. Отметим лишь, что у «евросарая» в комплектации GT Line (на фотографиях) сетчатая фальшрадиаторная решетка, а не с вертикальными прутьями, как у седана для домашнего рынка.

В салоне помимо нового руля и контурной светодиодной подсветки можно обнаружить обновленную мультимедийную систему с улучшенной интеграцией последних моделей смартфонов. Также автомобиль получил продвинутую систему распознавания усталости водителя.

Продажи обновленной Оптимы стартуют в Европе в третьем квартале текущего года. В России по традиции будет продаваться только седан, и уж, конечно, без дорогого мочевинного дизеля. Цены и спецификации для нашего рынка пока не объявлены.

Главной новинкой стенда Kia на Женевском автосалоне станет компактное семейство Ceed третьего поколения.

на Женевском автосалоне станет компактное семейство Ceed третьего поколения. На прошлой неделе на нашем рынке начались продажи кросс-версии X-Line городского хэтчбека Kia Picanto.

В марте в России стартуют продажи среднеразмерного фастбека Kia Stinger, цены и комплектации уже объявлены.

Фото: Kia