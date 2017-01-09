Kia рассекретила обновленный универсал Optima Sportswagon

Рестайлинговую Оптиму в кузове седан представили еще месяц назад в Южной Корее, а универсал дебютирует там, где он больше всего востребован, — в Европе. Премьера обновленного «сарая» состоится 6 марта на Женевском автосалоне.

Kia Optima
Kia Optima

Kia > Optima

Kia Optima Sportswagon

Kia Optima Sportswagon

Несмотря на давление со стороны кроссоверов, среднеразмерные седаны и универсалы по-прежнему весьма популярны в Европе. Продажи Оптимы, по данным компании Kia, в прошлом году здесь выросли до 16 800 штук против 9600 штук в 2016-м. Взлет, конечно, многообещающий, но среди одноклассников Optima пока аутсайдер. Лучше продаются все основные конкуренты: VW Passat (в 2017 году реализовано 183 288 шт.), Opel Insignia (72 347), Ford Mondeo (56 173), Toyota Avensis (25 319), Mazda 6 (23 090), Peugeot 508 (22 842). Хуже дела только у соплатформенной модели Hyundai i40, которая привлекла в прошлом году немногим более 15 тысяч клиентов.

Kia Optima Sportswagon

Kia Optima Sportswagon

Обновленная Optima Sportswagon предложит европейцам то, что они больше всего любят, — современный экономичный дизель семейства U3 (1,6 л, 136 л.с.), который придет на смену прежнему 1,7-литровому агрегату CRDi. Новый мотор отвечает актуальным экологическим стандартам Euro—6d, а значит не будет обременять покупателей лишней налоговой нагрузкой и обещает очень низкий расход солярки на трассе (цифры пока не озвучены).

В линейке бензиновых двигателей пополнение: помимо атмосферника 2.0 (163 л.с.) и турбочетверки 2.0 T-GDi (245 л.с.) европейцы смогут купить Оптиму с мотором 1.6 T-GDi (180 л.с.). В строю и бензиновая plugin гибридная версия совокупной мощностью 205 л.с., которая может проехать на электротяге до 63 км.

Kia Optima Sportswagon

Kia Optima Sportswagon

Об изменениях в дизайне обновленной Оптимы «За рулем» подробно рассказывал месяц назад на примере седана для Южной Кореи. Отметим лишь, что у «евросарая» в комплектации GT Line (на фотографиях) сетчатая фальшрадиаторная решетка, а не с вертикальными прутьями, как у седана для домашнего рынка.

В салоне помимо нового руля и контурной светодиодной подсветки можно обнаружить обновленную мультимедийную систему с улучшенной интеграцией последних моделей смартфонов. Также автомобиль получил продвинутую систему распознавания усталости водителя.

Продажи обновленной Оптимы стартуют в Европе в третьем квартале текущего года. В России по традиции будет продаваться только седан, и уж, конечно, без дорогого мочевинного дизеля. Цены и спецификации для нашего рынка пока не объявлены.

Kia рассекретила обновленный универсал Optima Sportswagon

Фото: Kia

Kia рассекретила обновленный универсал Optima Sportswagon
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Отзывы о Kia Optima (1)

Kia 2016 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Нормальная машина для, не выпендриваюшихся и мечтателей-гонщиков, насмотревшихся "Форсажей" и "Перевозчиков"

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