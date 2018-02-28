Гаишники помогли 50 замерзающим пассажирам сломанного автобуса

Произошло это на дороге М7 Москва — Уфа в районе поселка Сучково. Во время патрулирования трассы сотрудники Госавтоинспекции заметили сломанный пассажирский автобус.

Автобус с 50 пассажирами, среди которых было трое детей, следовал из Чебоксар в Москву. Но на 589-м километре трассы М7 Москва — Уфа у него сломался двигатель, невозможно стало не только продолжать движение, но и обогревать салон. На счастье, патрулировавшие трассу сотрудники ГИБДД Чувашии быстро обнаружили пассажирский автобус с замерзавшими людьми.

Инспекторы остановили проезжающий мимо автобус и пересадили в него партию пассажиров из 17 человек, включая детей. Остальных они рассадили в попутные автомобили и отправили их до ближайшего кафе, где можно было в тепле дождаться подменного автобуса.

Хорошо, что помощь подоспела своевременно: температура в Чувашии в ночь с 26 на 27 февраля опустилась до минус 20 градусов.

В декабре прошлого года на дороге Челябинск — Новосибирск инспекторы спасли дальнобойщика, зажатого на морозе кабиной грузовика. Мужчина пытался починить машину, но кабина внезапно опустилась и зажала ему руки.

В Казахстане из шоп-тура по Китаю возвращались домой 28 женщин. Автобус заглох, но водители проезжавших машин не реагировали на просьбы о помощи. Женщинам пришлось 10 часов толкать на морозе автобус, пока их не заметил наряд полиции. Полицейские спешно стали спасать попавших в беду обмороженных людей.



Фото: ГИБДД Чувашии