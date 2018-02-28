Деления не вышло: закон о профи и любителях за рулем придется переписать

Как и ожидалось, Минэкономики направило отрицательный отзыв на законопроект Минтранса, предусматривавший разделение водителей на профессионалов и любителей. Замечаний настолько много, что Минтрансу придется практически полностью переписать его.

Министерство экономики концептуально законопроект поддержало, но после оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в пух и прах разбило его основные инициативы. Самые большие претензии: избыточное административное ограничение для предпринимателей и новые необоснованные расходы как для водителей, так и для госбюджета.

В законопроекте говорится, что отметка о том, что водитель является профессионалом, действует пять лет, затем ее надо менять, но само водительское удостоверение действует 10 лет, а значит водителям придется как минимум раскошелиться на госпошлины, а ГИБДД как органу, выдающему документы, — потратить средства на их изготовление. В Минтрансе оценивали суммарные расходы, возникающие раз в пять лет, в 6 млрд рублей.

Не понравилась экспертам Минэкономики и норма, из-за которой водителям с открытыми профессиональными категориями пришлось бы заново проходить обучение в автошколе, других вариантов Минтранс почему-то не предусмотрел. В его законопроекте нет положения о повышении квалификации и курсах переподготовки, пишет «КоммерсантЪ», а они обязательно должны присутствовать. Наконец, не предусмотрена возможность переподготовки водителей, у которых открыта одна категория для получения новых. В Минэкономики подсчитали, что из-за этого профессиональные водители потратят дополнительные 7,4 млрд рублей.

Эксперты говорят, что даже сама концепция закона неправильная: сразу после автошколы водитель никак не может стать профессионалом, им становятся через годы работы, накапливая опыт. И куда проще было бы ввести новую профессию «водитель-перевозчик» и выдавать гражданам соответствующие документы после профподготовки. Это позволило бы дополнить существующую схему, а не ломать ее.

В Минтрансе изданию заявили, что получили замечания Минэкономики и готовятся внести в законопроект коррективы в самые короткие сроки. Но сколько на это понадобится времени, затруднились ответить.

Фото: Wolfram Kastl/DPA/ТАСС