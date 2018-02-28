В электронных ПТС нашли лазейку для мошенников

Из-за того, что в электронных паспортах транспортных средств не будет содержаться персональной информации о владельцах, это откроет путь для мошенничества при купле-продаже автомобилей.

За несколько месяцев до окончательного перехода на электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) в Российском союзе автостраховщиков (РСА) вдруг обнаружили, что в них нет персональной информации о владельцах. По мнению страховщиков, такую информацию необходимо вносить, дабы сделать процесс купли-продажи подержанных автомобилей максимально прозрачным и защищенным от мошенничества.

Сегодня персональная информация (номер паспорта, данные о регистрации собственников) находятся и в бумажном ПТС, после же перехода на ЭПТС такая информация будет содержаться только в договорах купли-продажи. Последние чаще всего заключаются в простой письменной форме и не защищены от подделки.

В РСА говорят, что внесение персональных данных в ЭПТС обезопасит сделки, пишут «Известия». Также в союзе предлагают вернуться к практике 90-х годов прошлого столетия: заверение сделки о купле-продаже у нотариуса. Последний проверит данные паспортов и внесет их в реестр.

Также в РСА настаивают на внесении изменений в постановление правительства, регулирующего нормы ОСАГО. Тарифы «автогражданки» учитывают место регистрации собственника, а без этой информации не получится правильно рассчитать страховую премию.

Мы рассказывали о том, как получить ЭПТС и даже как сэкономить деньги на этом.

Напомним, на электронные ПТС страны-члены Евразийской экономической комиссии должны были перейти еще с 1 июля 2017 года, но из-за технических несостыковок нововведение отложили.

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