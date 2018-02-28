Как прессуют принципиального гаишника: обращение капитана полиции

Весной 2016 года капитан полиции Сергей Иванов задержал молодого человека, предположительно нетрезвого, который за рулем Тойоты с красивыми номерами совершил ДТП. Юноша оказался сыном бывшего руководителя ГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу. С тех пор капитана Иванова преследуют неприятности, а на этой неделе он выступил с видеообращением к председателю СК РФ Бастрыкину.

Карьера капитана полиции и командира роты ДПС Иванова пошла под откос 16 апреля 2016 года, когда он уже после смены стал свидетелем ДТП в центре Сургута, устроенного водителем белого кроссовера Toyota RAV4 с красивыми номерами у555уо. Пройти мимо аварии Иванов не смог, задержал водителя машины, молодого человека с признаками алкогольного опьянения, и вызвал по телефону коллег.

Прибывшему на место инспектору Евстифееву юноша объяснил, что его «батя» — Сергей Алгазин, бывший глава ГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу, а потому «давай не будем». Евстифеев после этих объяснений позвонил наверх, посовещался, резко захотел кушать и уехал на обед. Вместо него на место аварии прибыл другой экипаж ДПС, который не стал составлять протокол и отправлять водителя Тойоты, Сергея Алгазина-младшего, на медицинское освидетельствование. Из установленного в патрульной машине видеорегистратора потом загадочным образом исчезли все записи.

Сергей Иванов, шокированный беспределом, подал на подчиненных рапорт. По нему началось служебное расследование, но закончилось оно ничем — мол, никаких доказательство того, что Алгазин-младший был пьяным, нет, а в действиях сотрудников ГИБДД никаких нарушений не выявлено. Между тем, как следует из репортажа телеканала Россия 24, юноша уже привлекался ранее к административной ответственности за пьяную езду, а значит, за повторное нарушение такого рода ему грозила уже уголовная статья. Естественно, чтобы этого не допустить, были задействованы все имеющиеся связи.

В общем, мажора «отмазали», зато через несколько месяцев после этого фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий стал сам капитан Иванов: его обвинил в избиении некий гражданин Русаков Е.К., которого Иванов с коллегами задержали в результате погони. Опальный полицейский в своем видеообращении к Бастрыкину (см. в конце заметки) утверждает, что обвинение против него сфабриковал действующий заместитель начальника ГИБДД города Сургута подполковник полиции Евгений Духовников. По версии Иванова, Духовников сам расписался в заявлении за Русакова, что доказывает почерковедческая экспертиза. Русаков же, который мог бы прояснить ситуацию, куда-то исчез…

В своем обращении к главе СК Сергей Иванов просит разобраться во всей этой истории. Сам он сейчас снят с должности и дожидается суда под подпиской о невыезде, велики шансы, что ему дадут реальный срок и уволят из органов.

Пресс-служба СК сегодня выпустила сообщение, в котором говорится, что по факту видеообращения Иванова начата проверка.

Добавим также, что травля Иванова началась не только из-за инцидента с мажором: этот полицейский вообще заслужил репутацию принципиального, не боялся тормозить начальников в наглухо тонированных машинах, добросовестно направлял информацию о злоупотреблениях и коррупции в сургутской Госавтоинспекции в СК и прокуратуру, но они ни к чему не привели, поэтому Иванов решил обратиться напрямую к Бастрыкину в надежде, что его услышат.

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Фото, видео: Сергей Мальгавко/ТАСС,YouTube