Фатальное невезение: посетитель автосалона случайно снес витрину новым Роллс-Ройсом

Произошел неприятный инцидент в Алма-Ате. Пострадал автомобиль и шоу-рум официального дилера марки Cars Almaty.

Что в итоге получилось, наглядно демонстрирует фото, размещенное на страничке elbarmen в Инстаграме. Автор фото сопроводил его следующим комментарием:

«Иду себе спокойно с остановки мимо автоцентра Rolls Royce , и тут визг колес, стук, сыпется стекло. Выползает с машины какой то пьяный, непонятный человек и выходит спокойно в дверь. Все за ним! Как он туда попал? Что же с ним теперь будет, машине пол-морды снес о металлический каркас здания))».

Пользователи соцсети гадают, уж не реклама ли это? Ведь совсем недавно открывшийся автосалон тут же приобрел международную известность таким нехитрым способом. Однако сами спешат опровергнуть эту версию: слишком накладна такая реклама.

Как пишут местные СМИ, посетитель автосалона, осматривая Rolls-Royce Ghost, случайно нажал на газ и въехал в витрину. Мужчина попытался скрыться, но охрана быстро его поймала и скрутила.

В соцсетях теперь гадают, можно ли рассматривать это происшествие как случайную гибель товара в магазине, в этом случае ответственность лежит на продавцах. Можно ли обвинить их в беспечности или все же будет доказан злой умысел посетителя автосалона? Видимо, дело все же дойдет до суда, потому что даже по фото ясно, что ущерб, нанесенный люксовому автомобилю, составил не один миллион рублей.

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Фото: Instagram