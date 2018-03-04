Он захотел «по-плохому»: полицейские задержали пьяного монтера на автовышке

В Сети опубликовано, возможно, самое нелепое и смешное задержание нарушителя, которое только было в практике американской дорожной полиции. Пьяный мужчина на электрической автовышке не захотел покидать рабочее место и устремился от стражей порядка ввысь.

На чем только не передвигаются некоторые нарушители «под мухой»: в Новой Зеландии, например, полиция задержала этой зимой пьяного мужчину, который ехал в магазин за добавкой верхом на холодильнике!

Самоходная электрическая автовышка тоже весьма оригинальное транспортное средство, которое, мягко говоря, нечасто встретишь на дороге. Но главная фишка инцидента, произошедшего в США, это все-таки диалог между водителем и полицейским.

Точное время и место этого происшествия неизвестны, пользователи Сети утверждают, что дело было в одном из южных штатов. Оригинальная запись была опубликована в Фейсбуке восемь месяцев назад и уже набрала более 22 млн просмотров и порядка 300 тысяч перепостов.

В ролике видно, как внимание полицейских привлек выкатившийся на дорогу механик на электрической автовышке. Копы также заметили, что мужчина во время движения отхлебывал пиво из бутылки. Когда его тормознули, он начал рассказывать, что просто ехал на обед. Тучный блюститель порядка подошел к необычному нарушителю и сообщил, что не может позволить ему ездить по дороге в таком виде и на таком транспортном средстве. На просьбу копа выйти из люльки механик, который представился Стивом, ответил отказом, запустил лифт, поднялся вместе с люлькой вверх и стал кричать оттуда: «Ну, попробуй, достань меня!». Полицейский предупредил нарушителя, что ему придется спуститься «по-хорошему либо по-плохому», но тот лишь принялся дразнить копа, слегка опуская люльку и снова поднимая ее вверх.

Далее в кадре появляется вызванный полицейскими человек со специнструментом, который что-то подкрутил в тележке автовышки, после чего люлька с пьяным дебоширом пошла вниз. «Я плачу тебе зарплату! Я знаю свои права!» — вопил механик. Когда люлька пришла в нижнее положение, полицейский залез в нее и скрутил непослушного нарушителя.

«Типичный реднек, голосовавший за Трампа», — шутят некоторые американские пользователи, посмотревшие этот ролик.

С другими материалами рубрики «Курьезы» можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: YouTube