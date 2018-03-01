Под Орлом столкнулись две фуры и ГАЗель. Три человека погибли

Сегодня на 80-м километре автодороги Орел — Тамбов водитель тягача Scania столкнулся с двигавшейся во встречном направлении ГАЗелью. Водитель грузовика вместе с остановившимися для оказания помощи гражданами 1959 и 1981 г.р. пытался высвободить из покореженной машины водителя ГАЗели, но в это время на микроавтобус наехал грузовик DAF под управлением 50-летнего водителя.
От полученных травм водители Луидора и Скании, а также добровольный помощник скончались на месте еще до приезда медиков, а второй доброволец, 1981 г.р., с ранениями был доставлен в больницу.
Обстоятельства произошедшего уточняются, сотрудники ГИБДД оперативно организовали объезд места аварии.
- Согласно недавно опубликованной статистике ГИБДД, количество аварий в России снизилось, но погибает на дорогах страны по-прежнему много людей — в 2017 году в результате дорожно-транспортных происшествий расстались с жизнью 19 088 человек.
- В результате столкновения микроавтобуса и фуры в Башкирии погибло 9 человек.
Фото: УМВД России по Орловской области
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