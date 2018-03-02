Глухая оборона: мать с сыном заперлись в дорогой иномарке, чтобы не отдавать ее приставам

Затворничество в Infiniti не помогло: долг все равно пришлось отдать. И выяснилось — денежки-то у семьи были!

Эта история произошла в Челябинске, о ней сообщила пресс-служба УФССП по региону. Женщина задолжала банку более 600 тысяч рублей за купленный в кредит автомобиль. Исполнительное производство было возбуждено летом 2017 года, но на уведомления и требования должница не отвечала, а все письма возвращались из почтового отделения в связи с истекшим сроком хранения.

Официально должница на работе нигде не числилась, счетов у нее не было, поиски по месту жительства также не увенчались успехом. Тогда приставы стали искать ту самую иномарку, и на одной из парковок во дворе многоквартирного дома ее удалось обнаружить. Пока пристав и представитель банка осматривали автомобиль и готовили бумаги для составления акта, во двор вышел молодой человек лет двадцати, попытался вскочить в машину и уехать. Приставы заблокировали иномарку, тогда парень закрылся изнутри, позвонил и вызвал на подмогу свою мать, на которую был оформлен кредитный автомобиль. Женщина тут же прибежала, заскочила в машину, и они уже вдвоем стали держать оборону, твердо решив не покидать автомобиль ни при каких обстоятельствах. Мало того, через некоторое время на место прибыла целая группа поддержки должников, состоящая из родственников и знакомых. Они устроили невообразимый гвалт, пытаясь прессовать приставов. Однако те сохраняли выдержку и хладнокровие.

Женщине объяснили, что создание препятствий работе судебных приставов только ухудшит ее положение и повлечет административную ответственность. Кроме того, ее еще обяжут заплатить за простой эвакуатора. Должнице удалось уговорить приставов не увозить автомобиль, а только арестовать и опечатать его. На хозяйку возложили обязанность по ответственному хранению машины, а она обязалась погасить долг в кратчайший срок. Хозяйку строго предупредили, что если она нарушит предписание, это повлечет уже уголовную ответственность по ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».

На следующий же день женщина отдала банку 50 тыс. рублей, а еще через три дня полностью оплатила долг.

Приставам иногда приходится прибегать к хитростям, чтобы арестовать автомобили должников. Даже напрашиваться в попутчики, чтобы наложить арест на автомобиль.

Дама-пристав сделала вид, что устраивается на работу на фирму должника по алиментам. Только так удалось найти его автомобиль.

Коллаж: «За рулем»