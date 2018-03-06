Камерам подкрутят скорость: комплексы фиксации нарушений станут точнее

Из-за неточностей в действующих требованиях к комплексам фиксации нарушений правил дорожного движения на Росстандарт подали в Верховный суд. Несмотря на то, что иск не был удовлетворен, стандарт все же перепишут.

Иск в высшую судебную инстанцию подали представители компании «Корда Групп», которая производит комплексы «Автоураган». В компании говорят, что по законодательству нормативы являются добровольными, но заказчик требует соответствия стандарту. Например, в ГОСТе есть пункт, согласно которому комплексы должны автоматически выбраковывать некачественные фотографии, которые не получились из-за снега, дождя или грязи. Но такого софта, заявил представитель «Корда Групп», нет ни у одного разработчика. При этом ГОСТ противоречит приказу МВД, согласно которому допускается погрешность в +/- 3 км/ч на скорости до 100 км/ч, а затем погрешность должна составлять плюс-минус 3%. В ГОСТе же действуют более жесткие требования (+/- 2 км/ч и плюс-минус 2%).

В Росстандарте парировали, что закон о стандартизации хоть и говорит о том, что выполнение ГОСТов является добровольным, но к оспариваемому документу это не имеет никакого отношения. А приказ МВД просто устанавливает более широкие требования. Тем не менее, как пишет «КоммерсантЪ», представитель ведомства Юрий Коломыцев признался, что на стадии разработки ГОСТа была допущена неточность. Сроки обсуждения не позволяли экспертам досконально изучить документ, поэтому доработки в него еще будут вноситься.

Суд отклонил иск «Корда Групп», хотя судья и отметил, что к судебному заседанию в Росстандарте могли бы и подготовить необходимые поправки. В ведомстве говорят, что проект поправок будет готов уже в этом месяце, а уже через два месяца их примут. Правда, эксперты говорят, что работа над новой редакцией ГОСТа может затянуться и на год: слишком много претензий со стороны производителей и нужен документ, который бы примирил всех.