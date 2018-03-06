Skoda Vision X: ждем серийный кроссовер через год!

На автосалоне в Женеве компания Skoda показала концепт компактного кроссовера, который может стать серийным уже в следующем году.

Skoda Vision X

На выставке представители компании не уставали повторять о том, что Vision X — взгляд на то, как может выглядеть третий кроссовер компании, а также демонстрация приверженности взятому ранее курсу на увеличение гибридных и полностью электрических модификаций.

Но Skoda Vision X выглядит практически серийным автомобилем: концептуальными здесь можно назвать разве что огромные 20-дюймовые легкосплавные колеса с нелепой для машины такого класса низкопрофильной резиной и большущую панорамную крышу.

Общая стилистика выдержана в духе «старших братьев», кроссоверов Kodiaq и Karoq, есть некоторые пересечения и со Skoda Fabia, обновленный вариант которой чехи также привезли в Женеву. Но есть здесь и то, что отличает Vision X от более крупных шкодовских SUV: «двухэтажная» головная оптика с узкими светодиодными ходовыми огнями сверху и основными блоками ниже в массивном бампере. Похоже, такое решение становится мэйнстримом для массовых кроссоверов.

Кроссовер можно было бы считать собратом уже представленных Volkswagen T-Roc и Seat Arona, если бы не тот факт, что Skoda Vision X построен на новой версии модульной платформы MQB. Традиционно для чешской марки она «растянута». Как и в случае серийных моделей, у него больше колесная база (2645 мм) и общая длина. Эта же платформа позднее будет использоваться и для нового поколения лифтбека Skoda Rapid.

Skoda Vision X

Интерьеру постарались придать максимально концептуальный вид: чего стоят крепления для скейтбордов и квадрокоптера в багажнике или четыре раздельных сиденья в салоне. Но решение передней панели перекочует на серийные модели. У кроссовера больше нет центральной консоли в ее привычном понимании: она обрывается практически сразу после отдельно стоящего широкоформатного экрана информационно-развлекательной системы.

У Skoda Vision X необычная силовая установка. Она объединяет битопливный 1,5-литровый турбодвигатель TSI G-Tec мощностью 130 л.с. и два электромотора (один приводит в движение задние колеса, второй работает в качестве стартер-генератора). Баллоны для сжатого метана разместили под задним сиденьем и в свесе заднего бампера. У Skoda Vision X нет привычного кардана, то есть полный привод в привычном понимании этого слова у кроссовера отсутствует: ДВС крутит передние колеса, а электромотор — задние.

Skoda Vision X

Серийным Skoda Vision X может стать уже в следующем году, причем, по слухам, машина заменит в гамме чешской компании универсал Skoda Fabia Combi. А название выберут из трех недавно зарегистрированных за Skoda товарных марок: Amiq, Amuq или Karuq. В отличие от более крупного Skoda Karoq у серийной версии Vision X есть все шансы появиться на российском рынке: битва в сегменте компактных кроссоверов у нас назревает нешуточная, и чехи наверняка захотят поучаствовать в разделе пирога.

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В феврале большой кроссовер Skoda Kodiaq для российского рынка начали собирать в Нижнем Новгороде.

Фото: Skoda